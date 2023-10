Las madres trabajadoras en España disponen de una serie de ayudas estatales que buscan simplificar la tarea de criar a sus hijos, proporcionando apoyo tanto en términos económicos como en la búsqueda de un equilibrio entre sus responsabilidades laborales y familiares. Estas ayudas se enmarcan en el Real Decreto Ley 5/2023, el cual establece medidas para fomentar que las madres, padres y cuidadores tengan más tiempo para dedicar a sus hijos menores cuando también están empleados.

Estas ayudas no solo se centran en permisos laborales que permiten la conciliación entre trabajo y crianza, sino que también incluyen apoyos económicos proporcionados por el Gobierno de España y algunas comunidades autónomas. Para poder acceder a estas ayudas es necesario cumplir ciertos requisitos, especialmente no superar los límites de ingresos anuales estipulados según el caso particular. Estos recursos económicos están destinados a cubrir gastos relacionados con la educación, alimentación y otras necesidades de los menores de edad.

A continuación, se presentan tres de las ayudas económicas más relevantes para las madres trabajadoras en España:

Ayuda de 115 euros por hijo a cargo

El Complemento a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una opción destinada a madres y padres trabajadores, es decir, no se limita únicamente a mujeres, sino que también hombres con hijos y empleo pueden solicitarla. No obstante, se deben cumplir una serie de requisitos para ser beneficiario.

Para menores de 3 años: Se otorga un subsidio de 115 euros mensuales.

Para mayores de 3 años pero menores de 6: La ayuda asciende a 80,50 euros al mes.

Para mayores de 6 años pero menores de 18: Se concede una ayuda de 57,50 euros mensuales por hijo.

Esta ayuda, conocida también como "Renta a la Crianza", está disponible para madres y padres que estén recibiendo prestaciones por desempleo o que trabajen a tiempo parcial o completo. Es necesario estar afiliado a la Seguridad Social con una antigüedad mínima de 30 días. Además, las familias monoparentales y padres del mismo sexo también pueden solicitarla.

Prestación por nacimiento o adopción de Hijo

Esta prestación económica se concede por el nacimiento o adopción de un hijo y está dirigida a familias numerosas, monoparentales y a aquellos casos en los que uno de los padres o madres tenga una discapacidad igual o superior al 65%. Los beneficiarios recibirán un pago único de 1,000 euros, siempre y cuando sus ingresos no superen los límites establecidos.

Prestación por hijo o menor a cargo

Las familias con hijos menores de 18 años que tengan una discapacidad de al menos el 33%, o en el caso de ser mayores de edad, una discapacidad igual o superior al 65%, pueden beneficiarse de esta prestación económica.

Estas ayudas económicas representan un apoyo esencial para las madres y padres trabajadores en España, ayudándoles a hacer frente a los gastos asociados con la crianza de sus hijos y asegurando una mayor calidad de vida para sus familias.