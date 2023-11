Según la OMS un 4% de la población mundial experimenta ansiedad y lo peor es que no discrimina por edad ni sexo. Desde un adolescente a una persona mayor, cualquier persona está predispuesta a sufrir este trastorno que genera en quien lo padece miedo y preocupación excesiva. Mucho se habla de salud mental tras la pandemia, y menos mal que es así, porque el número de personas diagnosticadas con algún problema en este sentido va en aumento.

El estrés al que están sometidos los adultos en su día a día y el miedo que genera en los jóvenes un futuro de lo más incierto, son buenos causantes de las cifras actuales de problemas de salud mental. Según una encuesta realizada por la Fundación Mutua Madrileña, en el periodo de 2021 -2023, el número de adultos jóvenes con problemas de salud mental ha aumentado brutalmente.

En 2021 el 56% reconocía que tenía algún problema relacionado con ello y en 2023 ya lo hacía un 59,3 %. “Esto es algo que choca con el 28,4% que se registraba en 2017”, apunta Alejandra Sierra, psicóloga sanitaria que trabaja el trastorno de ansiedad desde hace ya siete años.

¿Es la ansiedad la epidemia del siglo XXI?

Según datos de la OMS es el trastorno mental más común. Un 4% de la población global sufre actualmente un problema relacionado con la ansiedad. También la OMS indica que en 2019 sufrirían un trastorno de ansiedad 301 millones de personas a nivel mundial.

¿Cuáles son los síntomas que denotan ansiedad?

Aquí hay que diferenciar la ansiedad como concepto saludable en sí mismo, es decir, que es normal sentir ansiedad en determinadas situaciones porque es una respuesta de nuestro organismo ante posibles amenazas futuras. El problema llega cuando esa respuesta es excesiva a la situación vivida. Ahí es cuando ya hay que hablar de síntomas físicos, psicológicos, comportamentales y sociales.

¿Y en qué consisten?

Los físicos implican palpitaciones y taquicardias, que a veces se sienten como pinchazos en el pecho. También puede haber temblores o dolores musculares, boca seca, falta de aire, presión en el pecho, náuseas. Muchas veces se aumenta la ingesta de alimentos, o al revés, se come menos de lo habitual. A nivel psicológico los síntomas pasan por inquietud o nerviosismo, sensación de ganas de huir, inseguridad o sentimiento de inferioridad y falta de memoria. Además es habitual darle muchas vueltas a las cosas. A nivel comportamental los síntomas implican una bajada del rendimiento en el trabajo, sentirse más cansado de lo habitual, dificultad para estar quieto, morderse las uñas... Por último, los síntomas sociales se refieren al miedo a la evaluación de los demás, lo que lleva a estar más ausente en una situación social.

En los adultos jóvenes, ¿cuáles son las causas principales?

Los últimos estudios marcan como causas el peso de la autoexigencia, la presión y la dificultad para lograr los objetivos vitales, pues todo ello genera inseguridad e incertidumbre con respecto al futuro. Y viendo como avanza el mundo, puede decirse que todos estos factores podrían implicar un incremento de personas que sufren ansiedad en los próximos años.

¿Las personas que tienen hijos y trabajan suelen sufrir más ansiedad?

Lo cierto es que los últimos estudios apuntan a que no. Pero habría que diferenciar por sexos: en general tienen más ansiedad las personas solteras, pero después al hacer la comparación entre hombres y mujeres, estas últimas suelen sufrirla más. Es por ello que puede deducirse que la mujer padece más ansiedad por esa carga mental del día a día. No por ser un adulto con hijos vas a tener más probabilidades de tener ansiedad, pero si eres mujer y tienes hijos sí puedes ser más vulnerable a experimentarla. De hecho hay un estudio longitudinal de bienestar que indica que las mujeres solteras, de 40 años, tenían mayores niveles de bienestar que sus pares en otras situaciones vitales.

"De hecho hay un estudio longitudinal de bienestar que indica que las mujeres solteras, de 40 años, tenían mayores niveles de bienestar que sus pares en otras situaciones vitales"

¿Y quienes tienen cargos de importancia?

Aquí lo que podría implicar ansiedad es que ese puesto de trabajo conlleve un aumento del estrés diario. Si estas personas están expuestas a un estrés crónico son más vulnerables a la hora de padecer un problema de salud mental, ya sea ansiedad, depresión o trastornos del sueño.

En el caso de personas ancianas. ¿Hay ansiedad? ¿Cuáles son las principales causas?

Sí, de hecho en España se ha detectado un aumento de la ansiedad en adultos mayores, y ya afecta a un 3,8% de la población. Eso sí, es menos probable que busquen ayuda a nivel psicológico y suelen medicarse más. La ansiedad en estos casos se asocia con duelo, reducción de ingresos y un menor sentido de propósito en la vida debido a la jubilación. De hecho por eso hay campañas que abogan por una jubilación activa. También hay que nombrar el edadismo, pues esa discriminación por motivos de edad puede afectar.

"En España se ha detectado un aumento de la ansiedad en adultos mayores, y ya afecta a un 3,8% de la población"

En los adolescentes ha habido un incremento de casos. ¿Por qué?

Las preocupaciones que más se repiten y que les generan ansiedad son el no encajar en la sociedad y el estrés por lo que puedan pensar otras personas. Muchos se sienten solos y poco integrados en su entorno, por lo que se comparan. Además, el 46,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años en España se sienten insatisfechos con su apariencia física.

"El 46,5% de los jóvenes de entre 18 y 24 años en España se sienten insatisfechos con su apariencia física"

Antes la gente tenía varios hijos, trabajaba... y a pesar de ello no se hablaba de ansiedad. ¿No se prestaba atención a la salud mental?

Creo que no. Ha habido, sobre todo en los últimos años, un cambio importante con respecto a la salud mental. Antes circulaban un montón de mitos y tabúes respecto a la salud mental y por ello existía una tendencia a ocultarla porque se creía que eso implicaba ser más débil mentalmente. Los problemas de ansiedad no son algo nuevo, llevan mucho tiempo estudiándose, pero el decirlo abiertamente o buscar ayuda no es algo que se hiciese.

"Los problemas de ansiedad no son algo nuevo, llevan mucho tiempo estudiándose, pero el decirlo abiertamente o buscar ayuda no es algo que se hiciese antes"

¿Cuál es el tratamiento para la ansiedad?

Dependiendo de la persona o la situación, hay la opción de apostar por la psicoterapia, que puede ser individual o grupal según la situación. Y también existe la posibilidad de combinar la psicoterapia con el tratamiento farmacológico.

Por último. ¿Es fácil que remita?

Sí, porque hay terapias muy efectivas con las que puede gestionarse. En definitiva, con la ansiedad no tiene por qué haber una tendencia a la cronificación.