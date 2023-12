Acaba de arrancar el mes de la Navidad y los hogares que viven con más ganas estas fechas son sin duda aquellos donde hay niños. Los más pequeños son siempre la alegría de la fiesta y no podía ser menos durante estas fechas. Y es que su inocencia e ilusión son contagiosas. Precisamente uno de los motivos por los que los niños reciben la Navidad con tantas ganas es porque es sinónimo de juguetes nuevos. Pero algo tan inofensivo puede volverse en contra de su salud visual si no se opta por los juguetes más adecuados. Según la OMS un 20% de los niños de entre 5 y 7 años ya son miopes y se estima que en el 2050 lo será el 50% de la población. El uso inadecuado de tablets, ordenadores o smartphones está pasando factura a la salud visual de los pequeños, un problema que se ha incrementado tras la pandemia.

La directora del Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro, considera que lo mejor es siempre jugar al aire libre “pero como en Navidad se regalan muchos juguetes que son para interior, al menos es mejor elegir aquellos que estimulen la visión según la edad del niño”, explica. “La especialista recalca que es fundamental preocuparse por ello a una edad temprana porque “los ojos de los pequeños están en desarrollo y si los estimulamos lógicamente ese desarrollo va a ir mejor, y si hay un problema podremos detectarlo a tiempo”.

El juego

El juego, según indica Esther Amaro, es un momento perfecto para localizar algún problema de visión en los niños. “Si vemos que se acercan mucho el juguete a la cara o incluso se tapan un ojo, es decir, que se pone por ejemplo a escribir muy girado y la nariz tapa ese ojo, es que hay algún problema. Pero sobre todo lo detectamos cuando se aproximan mucho al objeto y si no calculan bien al ir a coger algo”, señala. “También habría un problema de visión si al jugar con los colores no son capaces de identificarlos. Hay un 8% de varones que tiene problemas de color y muchos no lo saben. Es una prueba que debería hacerse de pequeño. No es grave, pero te puede condicionar en el aprendizaje, por ejemplo. En mujeres la incidencia es del 0,5 %-0,6% porque el sexo femenino es el portador del gen”, explica.

Juguetes por edades

Los niños van desarrollando su agudeza visual de cerca a lejos. “Cuando nacen, los bebés prácticamente no ven y por eso en este momento son buenos los sonajeros de colores llamativos para que les presten atención cuando se los acercamos”. A partir del tercer mes comienza el desarrollo de la coordinación ojo mano y se estabiliza la visión binocular o cromática. “En este momento pueden empezar a jugar con los típicos cubos apilables o figuras geométricas”. A partir de los seis meses, cuando empieza la etapa del suelo y el gateo “ya tienen más conciencia del entorno y empiezan a ir hacia lo que les llama la atención”. En este momento tienen más desarrollada su visión y es más fácil detectar algún problema. “En este caso podemos ofrecerlos libros táctiles que les ayudan a estimular el enfoque de objetos y la percepción de colores”.

A partir de esta etapa y hasta los tres años los pequeños empiezan a captar todas las tonalidades (al principio ven en blanco y negro) y es entonces cuando aconsejan combinar colores y formas.

A partir de los tres los ópticos optometristas recomiendan puzzles o rompecabezas y juegos de ingenio que estimulen la percepción y la memoria visual. Un juguete bueno para esta etapa es el tangram. “Son piezas geométricas y lo que tienen que hacer con ellas es crear sus propias figuras”. Con este juego, según señala, mejoran sus habilidades sensoriales y motoras ayudando a la visualización, la percepción espacial, la memoria y la atención visual. “Esto último es fundamental porque tendrán que usarla en la etapa escolar”, apunta.

La presidenta del Colexio Oficial recuerda que obviamente la mejor opción para la salud visual de los pequeños son los juegos al aire libre. “Por eso la bici o el patinete son juguetes perfectos para estas navidades”, puntualiza.

Así que ya se sabe, este año los Reyes llegarán cargados de juegos de mesa y juguetes para divertirse en la calle y el parque y dejarán atrás las tecnologías.