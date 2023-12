Carmen Lence, Diego González Rivas, Teresa Abelleira, Yolanda Castaño y Felipe Criado son este año los galardonados con los premios de EL CORREO GALLEGO, que se entregarán en la Cidade da Cultura el próximo 12 de diciembre.

Carmen Lence

El jurado premia a Carmen Lence (Lugo, 1969) por contribuir decisivamente a la visibilización y valorización del rural gallego desde la dirección del mayor grupo lácteo de Galicia, el Grupo Lence, propietario de Leche Río y Leyma.

Una empresa fundada por su padre en 1975 que es la única gallega entre las cuatro primeras compañías lácteas que operan en España.

Tras asumir las riendas del grupo en 2019, Carmen Lence ha apostado por la innovación para ganar en competitividad. El jurado valora, además, su papel como impulsora de campañas que reivindican el decisivo papel de las mujeres ganaderas en Galicia.

Diego González Rivas

No hay reto al que el cirujano gallego más internacional diga ‘no’. El jurado premia a Diego González Rivas (A Coruña, 1974) por su entrega y su generosidad al atreverse con los casos más difíciles y operar en quirófanos de todo el mundo, desde donde lucha contra el cáncer de pulmón y otras patologías con una técnica mínimamente invasiva con enormes beneficios para sus pacientes.

A través de la Fundación que ha creado y que lleva su nombre, salva vidas en países en vías de desarrollo, en los que ayuda a familias de escasos recursos.

Teresa Abelleira

¿Quién le iba a decir a la niña que soñaba con marcar goles que un día acabaría ganando nada menos que un Mundial de Fútbol con la selección española? El jurado de los premios Gallegos del Año ha acordado distinguir a Teresa Abelleira (Pontevedra, 2000) por su inspirador ejemplo dentro y fuera del terreno de juego y por ser un modelo a seguir en un año que ha sido verdaderamente revolucionario para el fútbol femenino en particular y el deporte femenino en general.

Tere, que brilla como centrocampista del Real Madrid, es ya un referente para miles de jóvenes que aspiran a seguir sus pasos como futbolistas profesionales.

Yolanda Castaño

Es una auténtica embajadora de la literatura y la cultura gallegas. El jurado premia a Yolanda Castaño (Santiago, 1977) por ser una de las voces más significativas del panorama literario gallego y estatal, en el que irrumpió con solo 17 años, y por su prolífica y extraordinaria obra, que la ha hecho merecedora del Premio Nacional de Poesía 2023, siempre con el gallego por bandera.

El jurado valora, además, su sobresaliente faceta como emprendedora cultural y su excepcional proyección exterior, así como su impulso a innumerables iniciativas culturales que aúnan poesía, música, danza, arquitectura, plástica o audiovisual.

Felipe Criado

Investigador audaz y riguroso, Felipe Criado Boado (Santiago, 1960) recibe el premio Gallego del Año por su destacada contribución en el campo de la arqueología a través de planteamientos pioneros e innovadores.

Su trabajo, reconocido este año con el Premio Nacional de Investigación Menéndez Pidal en el área de Humanidades, nos ayuda a entender cómo las sociedades humanas han ido transformando el paisaje con el paso del tiempo. P

rofesor en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio, es un activista del conocimiento, que defiende la necesidad de acercar la investigación a la sociedad.

Una pieza única como premio

“A peza segue a miña liña de traballo recorrente, que explora a idea de entender o corpo como unha edificación habitable para a mente”, explica Jose Perozo (Vigo, 1978).

El escultor y escenógrafo residente en Santiago es el autor de esta pieza, seriada y limitada a quince ejemplares “das que separamos as cinco primeiras para adaptalas a estes premios, incorporando unha peana de madeira na que irá colocada unha placa conmemorativa de latón envellecido”.

Jose Perozo estudió escultura en la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, en Santiago de Compostela, y posteriormente se involucró en la creación de decorados y escenografías para obras de teatro. Amplió sus habilidades en maquinaria escénica y construcción de decorados en Granada. “Isto inflúeme moito. A miña obra escultórica ten moito de teatral”, explica Jose Perozo.

Esta pieza única, de la que no hay dos iguales, forma parte del fondo de galería de la nueva exposición del artista titulada Antropotectura, “precisamente por esa mestura entre o antropolóxico, o humano, e a arquitectura”, y que puede visitarse en la galería Monty4 de A Coruña hasta el próximo día 2 de febrero. Como explica su comisaria, Noelia Martínez Tajes, en Antropotectura late la idea de la necesidad de una nueva concepción del ser humano configurada desde la imaginación, reclamando una nueva perspectiva que nos libere en favor de una existencia auténtica.

“O grupo escultórico –interpreta Martínez Tajes– érguese entre a figuración e a abstracción, entre o clasicismo e a modernidade, entre o renacemento e o transhumanismo. Sérvese da representación clásica nunha linguaxe esgazadoramente contemporánea. Conxuga forzas apolíneas e dionisíacas que, iconicamente, reclaman unha nova mitoloxía que nos devolva a humanidade perdida en favor de procesos ultra racionalistas”.

Antropotectura es la quinta muestra individual de Jose Perozo. La primera, Bastións, data de 2017 y fue expuesta en la iglesia de la Universidad de Santiago de Compostela. Inspirado en referentes como el cine fantástico de Hayao Miyazaki o la obra literaria de Alessandro Baricco, Jose Perozo parte de la premisa de crear obras de gran presencia teatral y escenográfica, combinadas con un componente estético donde predominan lo industrial y lo arquitectónico. A esa exposición seminal le siguieron Bastións II en Vigo en 2018, Fragmentaria en 2019 en la Fundación Eugenio Granell, tras un año de residencia artística, y Habitar en Boiro en 2021.

Su enfoque artístico, explica, se basa en imágenes y sensaciones más que en conceptos preconcebidos. Se siente atraído por el surrealismo y se inspira en el mundo onírico. Entre sus influencias destacan otros artistas como Gehard Demetz, Bruno Walpoth y referentes locales como Francisco Leiro y Xavier Cuiñas.

Perozo trabaja principalmente con madera, su material favorito por su calidez y maleabilidad. También utiliza cerámica, metal y cristal y en este caso, por primera vez, el cemento. Además, a lo largo de su carrera artística ha explorado nuevas técnicas modernas, como el escaneo en 3D y el corte láser en metacrilato.

En cuanto a los rostros que incluye en su obra, el autor tiene preferencia por las caras andróginas, por no fijar el genero e incluir características tanto masculinas como femeninas.

“É unha honra que esta peza sexa o galardón co que premiar o magnífico desempeño profesional das persoas distinguidas nesta edición dos Gallegos del Año”, dice Perozo, que opina que la pieza funciona muy bien como estatuilla “por ese significado de construción mental do que tanto saben estes cinco profesionais laureados, cada quen no seu campo, do deporte á poesía ou a antropoloxía. Agora só agardo que a escultura sexa do seu gusto e que a reciban con toda a ilusión que comporta gañar un premio así”.

El Jurado

Quince personalidades de referencia en Galicia, procedentes de todos los ámbitos profesionales y sociales, conformaron el jurado de los premios Gallegos del Año 2023, galardones a los que EL CORREO GALLEGO quiso dar continuidad en esta nueva etapa tras su adquisición por el Grupo Prensa Ibérica.

La misión que se le encomendó al jurado fue la de elegir a gallegas y gallegos que destacasen en sus respectivas áreas profesionales y cuyos logros pudiesen transmitir al mundo el dinamismo, los avances y los valores de Galicia.

El jurado estuvo presidido por el exdirector de la Real Academia Española de la Lengua y exrector de la Universidade de Santiago de Compostela, Darío Villanueva Prieto.

Como secretario fue designado el actual rector de la USC, Antonio López Díaz, mientras que como presidente de honor actuó el máximo responsable del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices Vieira.

En una primera reunión, celebrada de manera telemática el pasado 10 de octubre, se acordó conceder cinco premios que podrían encuadrarse, aunque no necesariamente, en las siguientes categorías: Economía y Emprendimiento, Artes y Comunicación, Cultura y Deporte, Política y Sociedad y, finalmente, Universidad, Ciencia y Tecnología.

A partir de ahí se abrió un período para la presentación de propuestas, que concluyó el 31 de octubre con un total de 62 candidaturas que fueron examinadas en la siguiente reunión, celebrada ya de manera presencial el pasado 13 de noviembre en Santiago.

En ese segundo encuentro, los miembros del jurado defendieron los méritos de sus respectivos candidatos para obtener el galardón. Tras las deliberaciones, se llevó a cabo una primera votación para seleccionar a los 15 candidatos finales.

El último encuentro del jurado se produjo también de manera presencial el pasado 20 de noviembre. Tras exponer las razones para premiar a cada uno de los candidatos, el jurado votó para elegir diez nombres, de los que finalmente salieron, en una última votación, las cinco personas premiadas: Carmen Lence, Diego González Rivas, Yolanda Castaño, Teresa Abelleira y Felipe Criado.