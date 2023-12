Cada tres de diciembre, casi un centenar de entidades sociales de toda Galicia conmemoran el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la iniciativa colaborativa Baixo o mesmo paraugas. Galicia pola diversidade. Esta campaña comenzó a llevarse a cabo en A Coruña en el 2016 y, poco a poco, ha conseguido llegar a otras ciudades gallegas como Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

En Santiago, desde el 2018 la iniciativa la impulsan desde Sarela (Asociación de Dano Cerebral de Compostela) quienes quieren mostrar a la ciudadanía que las personas con discapacidad tienen “voz y voto” en todas las esferas de su vida. Que una discapacidad, ya sea física o intelectual, no da el derecho a que otros elijan por ellos, que su opinión se haga de menos o que no se les considere aptos para desarrollar cualquier tipo de profesión.

En la capital compostelana, Sarela no es la única entidad que se encuentra participando en esta iniciativa, sino que ya son nueve las asociaciones que forman parte de la campaña: Acem (Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple), Aspamite (Asociación de pais de persoas con discapacidade de Teo), Down Compostela, Fegadace (Federación Galega de Dano Cerebral), Fegadem (Federación Galega de Esclerose Múltiple), Amipa (Asociación de Pais e Nais de Persoas con Discapacidade Intelectural da comarca do Sar), Aspanaes e Fagal (Federación Alzheimer Galicia).

Paraguas como símbolo

Con el símbolo del paraguas como una forma de “igualdad, inclusión y respeto”, en ciudades como A Coruña, Vigo o Pontevedra la gente se arma con estos objetos para salir a inundar las calles dando visibilidad a la lucha para, finalmente, leer el manifiesto. Sin embargo, debido a que la fecha cuadró en domingo, en Santiago no se pudo llevar a cabo lo conocido como la “paraguada” que otros años se podía ver en el Obradoiro.

Según señalan desde Sarela: “Este año no hemos podido salir a las calles, pero eso no significa que no hayamos hecho nada”. Y es que dieron inicio a una nueva campaña: Abre o teu paraugas!, en la que se pudo participar a través de las redes sociales y desde cualquier punto del mundo. En esta iniciativa participaron caras conocidas como el artista joyero Pablo Cimadevila, la cantante Sés o el cantautor Fabián D. Cuesta.

Es así como, por medio de la iniciativa, este año han pedido la protección de las personas con discapacidad cuando se muevan por la Unión Europea, accesibilidad universal, la formación de todos los ciudadanos para la toma de conciencia, la creación de campañas educativas que sensibilicen a la población... Entre otras demandas.

Historia

En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el tres de diciembre fuera el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por medio de este, el objetivo es promover los derechos y bienestar de estas personas en todos los ámbitos de su vida, ya sea en su faceta política, social, económica y cultural. Durante un día, se invita a los ciudadanos del mundo a la reflexión para poder concienciar sobre la complejidad de los problemas de la discapacidad y todos los desafíos a los que se enfrentan las personas que la padecen.

Según el informe Análisis sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad e identificación de retos de futuro publicado por el Real Patronato sobre Discapacidad y los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Galicia es la comunidad autónoma con el mayor número de personas que viven con este tipo de condiciones: 116,5 por cada mil habitantes, cuando la media nacional es de 97 por cada mil habitantes.

Además, cabe destacar que en esta comunidad, durante el 2022, se contabilizaron 244.302 personas con una discapacidad superior al 33%, según los datos de la Consellería de Política Social e Xuventude. Esto nos indica que el 9% de la población gallega se encuentra en esta situación y, al igual que el resto de ciudadanos, merecen tener las mismas comodidades y oportunidades a la hora de acceder a servicios y puestos de trabajo, entre otros.