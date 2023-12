Xacobe Medina (2000, Pontevedra) es músico y escritor. Después de estudiar violín y viola en el conservatorio, tuvo que dejar esta actividad de lado para poder centrarse en la carrera de Filosofía, que realizó en la Universidad de Santiago de Compostela. Sin embargo, a pesar de este pequeño parón en su actividad musical –aunque sí que continuó de forma aficionada–, hace un mes sacó su canción "Tan largo el amor", que ya cuenta con 100.000 reproducciones en la plataforma de Spotify.

¿Qué lo anima a volver al mundo de la música con esta canción?

Empecé a sacar alguna canción grabada en casa durante el 2020. ¿Qué pasó? Que ahora compuse esta canción y tenía la sensación de que valía la pena, que era una canción que si pienso en hacer algo bien saldría algo más o menos así. Estoy orgulloso en cuanto a que he conseguido hacer algo que yo quería y que, de alguna forma, me representa.

Todas las canciones tienen un mensaje, ¿cuál es el que hay detrás de la suya?

En general, a mí me gustaría introducir un discurso de amor para contrarrestar un poco todo lo que escuchamos hoy en día por parte del reggaeton o del trap, que es un discurso más frívolo. No solo el amor de lo mucho que me gusta alguien porque es guapísimo, sino el amor que nos mantiene vivos como especie. Esta canción habla un poco de ese amor, el más íntimo, aunque también hace referencia a cómo muchas veces el amor verdadero es precisamente dar libertad a la otra persona. Pensar ‘ya que tu felicidad va a ser que yo me dé a la fuga, que me aparte, vamos a hacerlo por mucho que duela’. A veces los actos desinteresados son los moralmente más importantes que hacemos.

"Compuse esta canción y tenía la sensación de que valía la pena, que era una canción que si pienso en hacer algo bien saldría algo más o menos así"

Y partiendo de ese discurso, ¿cuál fue el proceso creativo?

Me llevó más o menos tres días. El primero compuse la melodía, que realmente surgió sola. Casi siempre compongo antes la melodía que todo lo demás. Después me encerré para componer la parte de piano porque yo no soy pianista, así que estuve hasta las cuatro de la mañana tocando hasta encontrar los acordes que me gustaban. Al darme cuenta de que esta canción era algo especial para mí, pensé en sacarla con un productor. Así fue como empecé a contactar a todo el mundo en busca de alguien que produjese y terminé llamando a Fina Casalderrey, que me puso en contacto con Néstor Blanco. Con él grabé, arreglamos la canción... Él hizo algún solo de guitarra, le metió batería y, por último, como yo no era capaz de llegar a las notas más agudas, buscamos a una chica que pudiese hacerlo, que fue Rosalía Arias.

Además de la música, tiene una faceta literaria con varios libros a sus espaldas, ¿qué diferencia los procesos creativos de estas disciplinas?

Para un libro tienes que estar inspirado muchos días, para una canción es todo más parecido a un arrebato. Construir un libro supone tener antes una idea, un desarrollo en la cabeza y jugártela: empiezas hoy, pero acabas un año más tarde y si la idea ha sido una chorrada, has perdido el tiempo. Con el libro hay más esfuerzo y dedicación, pero una canción requiere un compromiso muy grande porque llega a la gente de forma inmediata.

"No hay un compromiso militante en las relaciones, sino muchísimo egoísmo en el que cada uno tira de un lado"

“Pocos pueden componer canciones que no pidan cuentas al amor”, ¿por qué?

No quiero que está canción sea como ‘buah, Xacobe estaba triste’... Pero, al final, es la sensación que tenemos todos cuando las cosas se acaban y queremos una explicación. Nos preguntamos por qué nos dejan, por qué se termina la magia o por qué sufrimos. Esta canción te dice que hay que valorar que esa persona te ha hecho mejor persona, pensar en los demás, ser quien soy... Estar orgulloso de pasar por ese sufrimiento mundano y necesario. Es un sufrimiento fastidiado, pero por el que todos vamos a pasar y que te hace ser mejor cada día.

Se habla mucho de relaciones y ese concepto de libertad dentro del amor, ¿esto es realista con los modelos de pareja que se ven en la actualidad?

Ahora es todo un escaparate. La gente ya no busca contar una novela de amor, quieren escribir veinte caracteres donde resumen lo enamorados que están y subir fotos que den a entender que su relación es lo mejor que hay en el mundo. A mi modo de ver, no hay un compromiso militante en las relaciones, sino muchísimo egoísmo en el que cada uno tira de un lado.

Ahora que ya acumula miles de reproducciones, ¿no siente un poco de vértigo?

Ahora que tiene 100.000 reproducciones, me empieza a dar un poquito de miedo, pero hay que pensar que cuando el público te está dando su confianza hay que establecer una relación recíproca. Yo creo que ahí está el punto: con el público tienes que ir hasta la muerte, pero ni un centímetro más. Esa es la forma de sobrevivir, pensar en que vamos todos a la fiesta y que ninguno es más importante que el otro.