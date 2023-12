¿Y quién es Iria Veiga? Pues ni más ni menos que una joven compostelana, de tan solo 24 años, que lleva ya siete bailando de forma profesional y que está a punto de trasladarse a Miami para seguir consolidando su carrera. Iria es, sin lugar a dudas, un ejemplo de constancia y ambición, mucha ambición. “Mis padres no siempre entendieron mi sueño porque desean que tenga una estabilidad laboral y económica. Les ha costado y les sigue costando a día de hoy aceptar mi profesión. Además viajo muchísimo por lo que estoy poco en casa, pero he llegado hasta aquí gracias a ellos”. Y es que Iria es de las que no paran: nada le da miedo con tal de seguir creciendo hasta llegar a lo más alto.

“Con 3 o 4 años empezó mi pasión. Bailaba en el colegio y me encantaba. Con 8 o 9 me apunté a ballet y empecé a tomármelo más en serio. De hecho en esa época me examinaba en Madrid, pero tenía claro que el ballet no era mi camino. Después me metí de lleno en el baile urbano y me encantó ese estilo. Empecé a competir y ya con los años, a entrenar más en serio”, cuenta. Iria reconoce que siempre fue consciente de que vivir en Santiago no le abriría demasiadas puertas en este mundo. “Con 18 decidí mudarme a Madrid a estudiar Psicología para a la vez poder formarme en danza. Estuve casi 5 años y allí sí encontré un amplio abanico de posibilidades”, cuenta.

Iria aprovechó esos años en la capital para entrenar en distintas escuelas y hacer contactos. Y así forjó su carrera, que a pesar de que todavía está arrancando, ya es digna de admirar. Y es que esta joven artista ha bailado para reconocidos artistas en videoclips y conciertos. Concretamente, los más avezados, quizás la hayan reconocido en el videoclip Las solteras, de Lola Índigo o en El pueblo en la casa de Don Patricio, vídeo que por cierto se rodó en Galicia.

Iria también ha bailado en el vídeo de la canción Se apagó de Rels B & Camin y ha trabajado bastante con Maikel Delacalle. “He trabajado con él en el videoclip del tema MP, he bailado en varios conciertos del artista, como el del Arenal Sound 2022 que también coreografié, y en una gala en el WiZink Center”, cuenta.

Pero no todo queda ahí, también ha participado en el famoso videoclip Chicken Teriyaki de Rosalía y sale en la película Rainbow de Paco León.

“Algunos de estos trabajos los conseguí gracias a contactos que he hecho al relacionarme en ciertos ambientes de la industria. El videoclip con Lola Índigo lo conseguí gracias a su coreógrafo, ya que asistía a sus clases y a raíz de ello me llamó. Esto es un poco así, ir moviéndose y a raíz de que te sale un trabajo van surgiendo otros”, cuenta.

Panorama

Cuando Iria volvió a Galicia le surgió una oportunidad que considera “la más ilusionante de lo que llevo de carrera”. Y es que estuvo varios meses trabajando para la orquesta gallega por excelencia: Panorama. “Yo estaba trabajando en Kosovo, al lado de Albania, cuando me surgió este trabajo. Una de las integrantes se ausentó para trabajar en un musical y a mí me avisaron del casting para substituirla. Mandé mi material y de pronto me llamaron para decirme que necesitaban mi incorporación inmediata. Fue gracioso porque ellos no sabían que era gallega y me preguntaron si conocía Panorama. Estuve casi 4 meses y tuve que aprenderme todos los pasos a través de vídeos y en cuestión de tres o cuatro días”, recuerda.

“Para mí fue de las mejores experiencias de mi vida y en donde más feliz y valorada me he sentido. Y obviamente me llena mucho más poder hacer algo relacionado con Galicia”, admite.

De todo lo que ha hecho, Iria admite que cuando más disfruta es cuando pisa un escenario. “Bailar ante miles de personas me encanta. Pero es cierto que he descubierto que me atrae también esa parte de interpretación que he probado en algunos rodajes. Me siento muy cómoda interpretando frente a una cámara. Amo mi trabajo, todas las facetas que lo componen. También me encanta dar clases”.

Clases en Santiago

Iria abrió hace un año una formación profesional en Santiago al ser consciente de la falta de oportunidades formativas de este tipo en la ciudad. “Quería llevar a Santiago lo que yo no tuve, tanto formación como distintos referentes en la danza. Además de dar clases, cada vez les llevo un profesor distinto, la mayoría de otras partes de España. En Santiago hay escuelas pero creo que falta mucho aún a nivel profesional”.

Se trata de una formación que se llama Magmet formation y que imparte dos sábados al mes: “como siempre estoy fuera solo puedo dos días, pero son bastantes horas”.

Miami

Iria acaba de llegar hace unos días de Miami, ciudad a la que pretende volver muy pronto para quedarse. “Es donde empezó la cultura del hip hop y mi sueño desde hace tiempo era irme allí. Ahorré durante algo más de un año con la intención de ir un mes y conocer la industria y las culturas de Miami, pero me sentí tan a gusto y me fue tan bien que alargué mi aventura tres meses. Mi idea ahora es mudarme allí porque es una ciudad que ofrece muchas oportunidades y donde la profesión de bailarín está más normalizada porque al final es un país donde nació todo y el arte se valora más que en España, por ejemplo”, dice.

Iria se formó en varias academias y aprovechó el tiempo para crear proyectos con gente de allí. Está entusiasmada con establecer su vida en Miami, pero a la vez, confiesa que tiene el corazón dividido con Santiago. “Me gustaría que mi formación continuase abierta. Creo que tengo mucho para dar en Galicia, y me gustaría hacerlo porque creo que la gente de aquí se lo merece porque hay muchísimo talento. Pero soy una persona muy ambiciosa y busco metas más grandes, no me conformo con nada. Cuando consigo una cosa, ya estoy pensado en la siguiente”, explica. “Pero obviamente si me voy no se cerrará mi formación, buscaré los medios para que continúe”.

Proyectos actuales

Actualmente tiene entre manos la grabación de un videoclip con el grupo gallego The Rapants, del que es protagonista. “Tengo también algún que otro proyecto, sobre los que de momento no puedo decir mucho, con los que voy a explotar mi faceta como coreógrafa. Es una parte que quiero potenciar y la verdad es que me están saliendo proyectos relaciones con ello. De todas formas mi objetivo es irme a EEUU”. Su sueño es hacer un tour internacional con un artista: “es la meta más grande a la que aspiro”.