El Ministerio de Sanidad garantiza a las asociaciones de pacientes el suministro de bolsas de recogida de orina

Respiro para las asociaciones de personas con discapacidad o lesionados medulares tras reunirse con el Ministerio de Sanidad y escuchar que se les garantiza el suministro de bolsas de orina que, desde hace meses, escasean en las farmacias como ha venido relatando El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y han denunciado las propias entidades. Este mismo lunes se han citado en el departamento que dirige Mónica García y les han trasladado un mensaje de calma: se asegura el suministro estos productos sanitarios imprescindibles para 200.000 personas en España.

Según informa la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas), esta entidad, representada por su presidenta, Mayte Gallego, ha participado junto a otras del sector social -como Impulsa Igualdad y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), en un encuentro con el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, César Hernández García.

En el encuentro, en el que ha estado presente María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), se "ha asegurado por parte del Estado el compromiso para con nuestro sector de la sociedad". ASPAYM denunciaba hace apenas unos días, en este mismo diario, la dificultad de muchas personas que debían recorrer las farmacias en busca de estos productos sanitarios (desabastecidos) que son absolutamente necesarios en su día a día.

Problema europeo

La pasada semana la AEMPS se sumó al llamamiento de ASPAYM sobre los problemas de suministro de varias marcas de bolsas de recogida de orina. También, FAMMA-Cocemfe Madrid arrancaba la semana retratando el crudo escenario al que se están enfrentando personas con discapacidad y pedía mediación a la Consejería de Sanidad. Personas "desesperadas", describían, tras recorrer distintas farmacias y no encontrar las bolsas y que necesitan "un aseo muy exigente para no tener infecciones y no poner en riesgo sus vidas".

La AEMPS asegura estar en "contacto constante" con los fabricantes y distribuidores de bolsas de orina en España, para informar sobre las alternativas disponibles

Ante esta situación, la AEMPS indica en una nota que "se trata de un problema a nivel europeo debido al cierre de una planta de fabricación en Europa que elaboraba estos productos de varias marcas". Una falta de suministro que no ha llegado a los hospitales, como así ha confirmado este medio con centros como el Hospital de Parapléjicos de Toledo. La AEMPS asegura estar en "contacto constante" con los fabricantes y distribuidores de bolsas de orina en España, para informar sobre las alternativas disponibles en el mercado.

Nuevas líneas de fabricación

Además, la AEMPS indica que "se han incorporado nuevas líneas de fabricación para incrementar gradualmente la capacidad de producción y cubrir las necesidades de los pacientes". Desde diciembre, era constante del problema de suministro, debido "al cierre de una planta de fabricación situada en Europa que suministraba a varias empresas fabricantes de diferentes marcas de bolsas de orina". Esta situación, señalan, ha provocado, a su vez, una demanda mayor a otros fabricantes en el mercado español.

La AEMPS insta a no hacer "acopio de estos productos" si no se necesitan, hasta que se restablezca la disponibilidad habitual en el mercado

La Agencia también ha listado una serie de recomendaciones para la ciudadanía. Entre ellas, destaca consultar "la información sobre las posibles alternativas disponibles". Asimismo, instan a preguntar al médico en caso de tener que cambiar de marca de bolsa para seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades de cada persona. Por último, remarcan no hacer "acopio de estos productos" si no se necesitan, hasta que se restablezca la disponibilidad habitual en el mercado.