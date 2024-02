“Los Ronaldos, al final, éramos un poco como una orquesta de pueblo de lujo”

Coque Malla actuará el sábado 9 de marzo, a las 20.30, en el Palacio de la Ópera de A Coruña. El músico y actor vuelve a los escenarios tras un año de ausencia y lo hace con nuevo disco: Aunque estemos muertos. El artista, que ha ganado en 2023 un premio Ondas por su larga trayectoria musical, sigue cosechando éxitos. Empezó en el mundo de la música con 15 años y lo hizo por todo lo alto, con el mítico grupo Los Ronaldos, que ha dejado todo un legado de temas inconfundibles como No puedo vivir sin ti o Adiós papá. Cuando el grupo se deshizo en el 98, inició su carrera en solitario y desde entonces, vive un éxito, en sus palabras, “mucho más sólido y bonito”.

Estará en A Coruña el 9 de marzo con motivo de su gira Aunque estemos muertos. ¿Hace mucho que no visitaba Galicia?

No, de hecho hicimos en A Coruña, en el Palacio de la Ópera, uno de los conciertos del fin de gira de la anterior, que fue como una minigira de despedida porque íbamos a estar un año entero sin tocar. Fue de los últimos conciertos y va a ser ahora de los primeros porque nos quedan por delante dos años de gira.

Lleva un año de silencio escénico preparando este disco, y justo llega la gira y se lesiona en un pie. ¿Este concierto en A Coruña también será sentado?

No, ya estoy de pie. El otro día ya dimos el primer concierto sin bota ortopédica ni muletas. De todas formas me duele bastante, es una lata esta lesión porque dura mucho el dolor, pero el concierto muy bien. Y para A Coruña todavía queda, así que ya estaré mucho mejor.

Ha dicho que este disco trata sobre la vida y sobre que la única forma de vivirla es “jugándosela”. ¿Es así cómo vive usted?

Bueno, no todo el rato. Al final es una filosofía de no quedarte con las ganas de hacer ciertas cosas por el riesgo a perder no se sabe qué. Pero no puedes vivir jugándotela todo el rato porque es un estrés y no descansas. Creo que hay que combinar un poco de tranquilidad, seguridad y calma con intensidad y riesgo. Pero sí, creo que nunca te puedes quedar con las ganas de hacer algo que realmente necesitas o quieres hacer, o que el cuerpo te pide, del tipo que sea.

El éxito le vino muy pronto, con 15 años a raíz de formar el grupo Los Ronaldos. ¿Con qué se queda de aquella época?

Uf, pues con un montón de cosas. Tampoco creo que sea tan diferente a ahora. Creo que básicamente sigo siendo la misma persona y sigo haciendo lo mismo. Soy un tío que hace canciones y se dedica a ir por España, y a veces un poco por México, tocando. Creo que tengo un éxito ahora mucho más sólido, mucho más bonito y mucho más flipante a pesar de lo que la gente cree, idealizando el pasado. Me dicen: “Los Ronaldos llenabais estadios” y eso no era así, para nada. El éxito de ahora es mucho más grande, más sólido y prestigioso que el que tuvimos Los Ronaldos. Los Ronaldos, al final, pertenecieron a una época muy cutre en la industria musical de este país y ahora estamos muchísimo mejor. Ahora la gente paga una entrada por ver un concierto. Al final, Los Ronaldos, éramos un poco como una orquesta de pueblo de lujo. Éramos famosos y salíamos por la tele, pero íbamos por las ferias tocando. Ahora la industria está mucho más consolidada en este país, pero en la esencia soy el mismo: un roquero que hace canciones y que va por ahí tocando.

Cuando el grupo se deshizo y empezó en solitario, ¿lo pasó mal al principio?

Bueno, sí, claro, porque es una crisis muy grande. Tú tienes un sistema de vida, no solo de trabajo, que cambia. Los Ronaldos, como grupo, ocupa tu vida, te organiza la vida de lunes a domingo, y todos los días hay algo que hacer con el grupo y de repente eso desaparece y te quedas solo. Y claro, ahí tuve una crisis muy fuerte hasta que encarrilé mi sistema de trabajo y de vida en solitario. Y ahora estoy feliz y me alegro muchísimo de haber sido valiente y haber buscado lo que ahora parece ser que he encontrado.

Su éxito continúa tres décadas después de Los Ronaldos, y como ha dicho, ahora es mejor. ¿Cuál es la fórmula?

Mira, la fórmula es XJC al cuadrado, divido por dos y... (risas). Ni idea, no hay una fórmula, y si la supiese y aplicase sería multimillonario. Hago lo que me sale, y creo que hay muchísimo de suerte y muchísimo de trabajo, muy duro, y constancia y fe. Si a eso se le puede llamar fórmula, pues esa es.

¿Y hay que añadir talento, no?

Supongo que sí, pero bueno, hay muchísima gente con muy poquito talento triunfando a lo grande. A veces el talento no es seguridad de éxito para nada porque también hay muchísima gente con talento muriéndose de hambre.

Más allá de su faceta musical, hay que destacar la interpretativa. Lleva años alejado del cine y acaba de regresar con la comedia Buscando a Coque. ¿Qué le hizo aceptar el proyecto?

Fundamentalmente el guion. Además, en este caso mi papel va más allá del de un actor porque yo estaba aceptando no solo un papel en una película sino todo un proyecto en torno a mi figura: mi nombre real en el título, unos personajes que hablan de mí todo el rato, una película en la que tratan mi personaje en clave de humor... Era aceptar toda una propuesta supermarciana en torno a mí. Si el guion está bien escrito, es emocionante, y en el caso de una comedia, es divertidísimo, vas para adelante, y era el caso. Y no solo eso, cuando luego he visto la película terminada, se han multiplicado por diez las expectativas que tenía. Es una joya, estoy muy contento y orgulloso porque me parece una comedia exquisita.

¿Es complicado combinar ambos mundos?

Sí, yo creo que es muy complicado. Si tu vida es el cine, puedes coquetear con la música, y al revés, si tu vida es la música, puedes coquetear con el cine. Pero no creo que puedas hacer una carrera tan sólida como la mía en la música y al mismo tiempo una carrera tan sólida como la mía en el cine. No hay tiempo material para ello. Yo dedico 24 horas al día a la música y para que mi carrera en el cine fuese así de sólida tendría que dedicarle otras 24 horas, y el día no tiene 48 horas.

Y por último, y volviendo al concierto, ¿deleitará al público con algún éxito de Los Ronaldos?

Habrá de todo. Una parte estará absolutamente centrada en el disco, de hecho, tocamos el disco entero. El concierto empieza con la primera canción del disco y lo tocamos entero, en su orden. Queríamos meter al público en ese clima. Ya luego hay una segunda parte en la que tocaremos los éxitos de Los Ronaldos, las canciones más conocidas, y otra parte mucho más festiva, bailable y alegre.