Los seguros pagan las primeras indemnizaciones a los vecinos de Valencia

Los afectados por el incendio de Campanar ya han empezando a recibir en sus cuentas corrientes las indemnizaciones de los seguros. Así lo han asegurado a este diario varios damnificados, que señalan que ya han cobrado la prestación por la inhabitabilidad del edificio, unos12.000 euros, lo que supone el importe máximo previsto en este tipo de indemnizaciones. A esta cantidad las compañías aseguradoras están sumando el 100% de la indemnización por el contenido, aunque en este caso la cuantía de esta última se está adaptando a la importe asegurado en la póliza de cada uno de los residentes del edificio de Maestro Rodrigo.

"La verdad es que las compañías están respondiendo muy rápido y no nos están poniendo ninguna pega", reconoce Adriana Banu, una de las vecinas afectadas y representante de Loradmi, la empresa que administraba la finca. En este sentido, destaca la agilidad con la que están actuando las compañías "porque las empezamos a recibir (las indemnizaciones) a los pocos días del incendio". Asimismo, Banu agradece que las aseguradoras no estén poniendo trabas a la hora de efectuar los pagos "porque no nos han pedido que mandemos fotos de nada, ni facturas, ni que demostremos la preexistencia de los bienes asegurados. Se están portando de maravilla", subraya.

Contenido sin asegurar

En este contexto, Mapfre, una de las empresas contratada por una treinta de propietarios, ya adelantó en las horas posteriores al suceso su intención de agilizar los trámites para "anticipar a los asegurados todo lo que podamos", principalmente las indemnizaciones relativas a la inhabitabilidad de las viviendas y al contenido asegurado, ya que la parte contemplada en la cláusula de continente "es más complicada".

"Hasta que no se decida qué se va a hacer con el edificio no se puede mover ficha", explican fuentes de una de las aseguradoras consultadas por Levante-EMV, que detalla que "si se decide llevar a cabo la reconstrucción el dinero de la indemnización no se abonará a los propitarios sino que se invertirá en la obra".

Respecto a las indeminaciones en concepto de contenido, estas mismas fuentes señalan que las cantidades que están recibiendo los damnificados "están variando en función de las pólizas contratadas", aunque señalan que muchos vecinos no tenían contratada este tipo de póliza, lo que está generando problemas entre algunos inquilinos "porque los seguros de los propietarios no cubren el contenido de los inquilinos". En estos casos, a la espera de ver si se les ofrece alguna solución intermedia, los afectados tendrán que conformarse con las distintas ayudas anunciadas por el Consell, entre 6.000 y 10.000 euros para necesidades básicas y entre 1.000 y 1.500 euros al mes en ayudas destinadas al alquiler.