Patricia Cisneros, la joven gallega que hizo de la poesía su refugio

Patricia Cisneros es una joven ourensana de 31 años que ha dado carpetazo a sus miedos e inseguridades y se ha lanzado de lleno a publicar su primer libro de poesía: Equilibrio imperfecto. No es lo primero que escribe, pero sí es la primera vez que comparte su talento con el resto del mundo. Patricia estudió Derecho y se encuentra ahora mismo opositando, y a pesar de que le encanta, su gran pasión es la escritura.

“Escribo poesía, aunque lo que más suelo leer es narrativa. Con 16 años intenté hacer una novela, pero me di cuenta de que no tenía suficiente imaginación. Como soy una persona a la que le cuesta mucho expresar sus sentimientos, decidí sacarlos creando microcuentos y, más o menos antes de la pandemia, caí en la cuenta de que lo que estaba escribiendo, rimaba”, explica la autora. “En ese momento quise probar con la poesía. Yo no soy ninguna experta en métrica, simplemente escribo lo que siento. La poesía fue para mí una liberación porque es el medio que uso para expresar mis sentimientos.”

De esa primera incursión en el mundo de la poesía surgió Metralla, un libro de poemas que todavía no ha visto la luz, pero que posiblemente se anime a publicar si Equilibrio imperfecto tiene buena acogida.

Equilibrio imperfecto está repleto de poemas que tratan de amor, desamor, rabia o melancolía. Todos ellos surgen de lo que siente o de lo que le inspiran otras personas. Hay incluso poemas dedicados a su madre, a su hermana y a un amigo. “Todos intentamos buscar un equilibrio entre nuestras sensaciones y sentimientos, pero por mucho que lo intentemos, nunca logramos tener un equilibrio como tal. La perfección muchas veces está en lo imperfecto y de ahí el título”, revela.

La autora reconoce que muchos de sus versos son melancólicos porque sufre depresión y ansiedad. “Escribir lo que siento me ha ayudado a deshacerme de sentimientos negativos como la rabia y el rencor. Para mí escribir ha sido curativo. Una vez vi una frase, no recuerdo dónde, que decía que los nudos del pelo se desenredan con un peine, pero los de la garganta se desenredan llorando y escribiendo”.

Algo que además hace especial cada poema de este libro son las fotografías que los acompañan, la gran mayoría de su propia autoría. “Pensé que sería una buena idea mezclar lo que me impacta de las fotografías con lo que siento”.

Animada por amigos y familiares, Patricia superó sus dudas y se animó a publicar por primera vez. La vía que escogió fue Amazon KDP, por lo que su trabajo podrá adquirirse a través de esta plataforma, tanto en tapa blanda como en tapa dura, y podrá descargarse en Ebook. “Que alguien pueda leer una de mis poesías y sentirse identificado, es mi mayor logro”, expresa.

Lo que más le gustaría a esta joven ourensana es vivir de la poesía, pero es consciente de las dificultades y es por ello que continuará con sus oposiciones, pero eso sí, sin cesar de escribir. De hecho desvela que ya está preparando un nuevo libro.