Dúas obras compostelás nos Premios de Arquitectura 2024

O Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) anunciou 185 propostas seleccionadas na primeira fase dos Premios Arquitectura 2024, das que 12 son galegas. O decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Luciano Alfaya, destaca o compromiso das obras galegas seleccionadas “coa paisaxe, co emprego responsable dos materiais e a súa adecuación a escala do territorio”.

En Santiago atópanse dúas destas: a proposta para a primeira fase da reforma no complexo administrativo de San Caetano, de Lucas Díaz Sierra, Gustavo Díaz García, Antoni Montes i Boada e Laia Isern Ros. Tamén está o proxecto de rehabilitación da Casa Vistalegre, que trata de recuperar un volume orixinal dunha casa chamada “baratas” deste barrio en Santiago de Compostela e cuxo autor é José Carlos Seoane González.

Proxecto de rehabilitación Casa Vistalegre en Santiago / cedida

Foron escollidos tamén proxectos de Ribeira, Teo, O Saviñao (Lugo), A Coruña, Silleda e Vigo.

Nivel nacional

O resultado mostra a ampla representación territorial dos premios, así como a diversidade e calidade dos proxectos presentados, que van desde edificación, planificación urbana, interiorismo ou arquitecturas efémeras, ata trabalos de divulgación e difusión, entre outros.

As propostas seleccionadas destacan pola súa innovación e calidade, polo seu impacto positivo na mellora continua do benestar individual e colectivo, o reforzo cultural do noso patrimonio e a recuperación do equilibrio medioambiental e territorial. De acordo co reparto territorial establecido nas bases dos Premios Arquitectura, a lista componse de 17 en Andalucía, 6 en Aragón, 3 en Asturias, 6 en Cantabria, 7 en Castela-A Mancha, 14 en Castela e León, 30 en Cataluña, 5 en Estremadura, 12 en Galicia, 6 en Illas Baleares, 8 en Illas Canarias, 5 en A Rioxa, 30 en Madrid, 6 en Murcia, 14 en País Vasco e Navarra, 16 en Comunidade Valenciana.

Cada Colexio Oficial de Arquitectos e Consello Autonómico realizou a selección dentro do seu ámbito territorial, seguindo os criterios e valores establecidos nas bases: universais, culturais e artísticos, profesionais e éticos, valores asociados á innovación, diversificación, divulgación e difusión, así como á rehabilitación, renovación e rexeneración e á permanencia.

Segunda fase

A partir desta selección, en maio celebrarase a reunión do xurado, que elixirá as obras finalistas e, o 20 de xuño, anunciarase o nome dos proxectos gañadores, en directo, no transcurso dunha gala. En total, outorgaranse seis distincións baseadas en valores e tres recoñecementos especiais: o Premio de Arquitectura Española, o Premio de Urbanismo Español e o Premio á Permanencia.