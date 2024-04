"La Covid-19 no es el virus más agresivo que nos pudo atacar"

Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, es un firme defensor de la divulgación de la ciencia ("lo que no se cuenta, cuenta menos"), una labor en la que se empleó a fondo durante la pandemia de Covid-19, en calidad de experto en virus, microbios, bacterias y otros microorganismos tan problemáticos a lo largo de la historia. Y eso que, según explicó este miércoles en su intervención en el Club Prensa Asturiana de La Nueva España, del mismo grupo editorial que este diario,–dentro de la IX Semana de la Ciencia 'Margarita Salas' que celebra el periódico–, "la Covid-19 no es el peor virus que hemos podido sufrir, los hay mucho más letales". Puso como ejemplo el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS, en sus siglas en inglés), "mucho más mortífero en la población más joven, aunque menos transmisible que el covid-19".

López-Goñi contó con la presentación de Amador Menéndez, investigador del centro tecnológico de Idonial, y de Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, que glosó la trayectoria académica del ponente y a quien calificó de "un gran divulgador en el ámbito científico".

El microbiólogo navarro está inmerso en el proyecto 'Salud Global', en el que, junto a la veterinaria Elisa Pérez-Ramírez y el farmacéutico Gorka Orive, intenta concienciar de cómo la interrelación entre los ecosistemas animales y la vida humana urbana es un caldo de cultivo "idóneo" para la aparición de zoonosis (virus que pasa de animales a humanos) y su posterior propagación internacional.

"Hay 29.000 millones de animales y 7.000 millones de personas en todo el mundo, por lo que el contacto entre el mundo animal y los seres humanos es muy estrecho, especialmente en países como China o regiones como África", destacó López-Goñi. "El 60% de las enfermedades infecciosas que padecemos proceden del mundo animal, por lo que la salud de las personas depende muchísimo de la salud de los animales", resaltó. De hecho, el catedrático señaló que "de la pandemia de covid-19 ya había habido un aviso en un artículo científico del año 2007 que advertía de la profusión y concentración de mercados de animales".

Precisamente, uno de estos mercados, en la ciudad china de Wuhan, ha sido señalado como el origen de la crisis sanitaria global iniciada en 2019, que se ha cobrado casi siete millones de vidas en todo el mundo. Otras voces señalan a un posible escape de un importante laboratorio bacteriológico. Preguntado por este debate, que consideró "controvertido", López-Goñi afirmó que la causa concreta "aún no ha sido esclarecida, ya que China no es precisamente el país más transparente". "¿Es posible crear un virus en un laboratorio? Sí. ¿Es posible que un virus se escape de un laboratorio? También. Pero posible no es lo mismo que probable. La naturaleza ha demostrado varias veces a lo largo de la historia que tiene la capacidad suficiente para crear una pandemia de estas características, por lo que lo más probable es que la Covid-19 tenga un origen animal. Aunque es cierto que todavía no está claro", argumentó.

López-Goñi hizo un repaso histórico a las principales pandemias que han azotado a la humanidad en el último siglo, deteniéndose particularmente a las acontecidas en las últimas décadas. "En los últimos 50 años ha habido un apelotonamiento de enfermedades infecciosas, y ello se debe en buena medida a que somos muchos seres humanos, vivimos muy juntos y viajamos mucho más por todo el planeta", indicó el científico, que puso como ejemplo "el desarrollo de megaciudades con millones de habitantes en las que en muchas ocasiones proliferan áreas con escasas condiciones higiénicas".

En este contexto, citó el caso del sida, que "durante muchos años pasó desapercibido" hasta que empezó a propagarse con virulencia en cinco grandes urbes de África: Abiyán, Lagos, Luanda, Kinshasa y Nairobi. "En estas ciudades abundaban las zonas con poca higiene y mucha prostitución, lo que contribuyó a que el virus se expandiese", explicó. También mencionó el caso del virus del Nilo occidental, que recorrió Estados Unidos de costa a costa entre 1999 y 2005 y que se debió a un patógeno que los mosquitos pasaban a los caballos y las personas.

De hecho, el catedrático explicó que el mosquito "es el animal más peligroso del planeta", causando la muerte a 725.000 personas al año. La segunda especie más letal es la humana, que cada año mata a 475.000 de sus congéneres. También mencionó a los perros, con 25.000 víctimas anuales a su cuenta, "en gran parte por enfermedades infecciosas por parte de aquellos que no están vacunados y viven en condiciones insalubres".

López-Goñi informó de que "actualmente hay una pandemia en el mundo de las aves causada por la gripe H5N1, y debemos vigilarla de cerca porque está cada vez más expandida en más países, está empezando a infectar a otras especies de mamíferos y se está acercando a los seres humanos". Y aunque indicó que de momento este virus no se transmite entre personas, insistió en que "hay que estar alerta".

López-Goñi citó un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que pronostica que en 2050 habrá más muertes producidas por bacterias resistentes a antibióticos que por cáncer, por lo que instó a "tratar al planeta no como si fuéramos sus propietarios, sino sus inquilinos".

