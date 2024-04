“El Camino de Santiago es uno de los caminos espirituales más importantes del mundo”

Durante siglos, millones de personas han recorrido el Camino de Santiago por motivos varios: religiosos, culturales, de ocio... Y, aunque ese no fuera el objetivo, todos han tenido tiempo para pensar, reflexionar. Miguel Ángel Tobías es un productor y director que, en esta ocasión, ha regresado a RTVE con la serie documental El Camino Interior, con la que recorre 16 etapas del Camino, desde León a Finisterre. La serie se emite los domingos a las 12.00 horas en TVE2.

¿Cómo comenzó esta aventura?

Desde que cree Españoles en el mundo, hace 17 años, me di cuenta de que hay muchas historias que contar, muy complicadas y duras. Me comprometí conmigo mismo de que, cuando pudiera, recorrería el mundo contando historias que merecía la pena contar creando conciencia social y ayudando. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron a todos, yo estaba viendo lo que pasaba en las residencias. No me podía quedar quieto en casa y entré de voluntario en una de las que más muertos tenía en España en ese momento.

Y con todo esto que acaba de decir, ¿de dónde surge la idea de hacer esta serie documental?

Cuando salí de la residencia, que estuve 60 días, me paro a pensary me doy cuenta de que el Camino de Santiago llevaba cerrado un año. Fue así como vi el marco ideal para grabar una serie con unos personajes de forma que, con nuestras conversaciones, invitaran a reflexionar al espectador. La intención era que, a través de nuestras experiencias, nuestros conocimientos y lo que nos ha tocado vivir poder ayudar a la gente a salir de esa situación de miedo. Las cifras, desgraciadamente, al final me han dado la razón.

¿A qué cifras se refiere?

Todos sabemos cómo está la salud mental y que se ha convertido en el principal problema de salud a nivel mundial. No nos sentimos bien. Lo cierto es que la pandemia nos ha hecho parar y ponernos a pensar en cuál es el sentido de nuestra vida, por eso he creado una serie que tiene como objetivo ayudar a la gente a encontrarlo. Yo desde hace muchos años ya sé que no hay nada que cause más dolor y sufrimiento en el ser humano que vivir una vida que no quieres vivir.

¿Y qué se busca conseguir con la serie a este respecto?

La serie está orientada para que nos paremos a reflexio nar y nos demos cuenta de si estamos de verdad en la vida que queremos y de cómo podemos hacer para tratar de cambiar los aspectos que no nos hacen sentir bien y deterioran nuestra salud mental.

Supongo que viene de su experiencia personal, pero con unos objetivos tan ambiciosos ¿por qué escoge el Camino de Santiago como escenario?

El Camino de Santiago es uno de los caminos espirituales más importantes del mundo. Independientemente de la motivación por la que uno lo recorra, como los seres humanos somos energía, el Camino de Santiago recoge de manera indiscutible la energía de los millones y millones de personas que han recorrido a lo largo de los siglos ese camino con la intención de encontrarse a sí mismos. Yo siento que esa energía está ahí y eso facilitaba el hecho de poder mantener conversaciones profundas que nos pusieran en una situación emocional adecuada para poder tratar todos los temas que a los seres humanos nos importan y afectan independientemente de dónde seamos, nuestra condición sociocultural...