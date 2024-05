Radiografía del sexo en Galicia: ¿Qué importancia le dan los gallegos? ¿A qué edad se pierde la virginidad?

¿Qué importancia le dan los gallegos al sexo? ¿A qué edad se pierde la virginidad en Galicia?

Los resultados de la XII Edición del Barómetro ‘Los españoles y el sexo’ en Galicia, presentado este lunes por Control nos permiten dar respuesta a estas y otras preguntas relacionadas con las tendencias y los retos actuales en bienestar sexual.

Los productos más utilizados

Entre los resultados más destacados del estudio, Galicia es la región española en la que más juguetes sexuales se usan.

Casi 9 de cada 10 gallegos los utilizan (87%), situándose por delante de zonas como Murcia e Islas Baleares (ambas con 84%).

Entre los productos favoritos de los gallegos se encuentran los lubricantes (74%), los geles de masajes (41%) y vibradores con penetración (37%).

Pero, ¿por qué los utilizan? Más de la mitad de los gallegos lo hacen como complemento para mejorar sus relaciones sexuales, un tercio para aumentar su nivel de excitación e intensifican el placer; y casi otro tercio para salir de la rutina sexual.

Preservativo y confianza

Por su parte, el preservativo sigue siendo el principal método de doble barrera entre los gallegos a la hora de practicar sexo con penetración, pues más de la mitad (51%) lo usa siempre o casi siempre.

Con todo, aún existe mucho que hacer a la hora de concienciar sobre el uso del preservativo como método de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Entre los gallegos que usan el preservativo, más de la mitad (58%) asegura que lo hace para prevenir un embarazo no deseado, lo que significa que incluso entre los gallegos más concienciados con su uso prevalece la función de método anticonceptivo por encima de la de método barrera frente a infecciones de transmisión sexual o ITS.

Según los datos del XII Barómetro, el 69% de los gallegos afirma tener una relación estable; y 8 de cada 10 afirman que es indispensable tener cierto grado de confianza para tener sexo con alguien.

Quizás este hecho explica que 6 de cada 10 gallegos argumenten no usar el preservativo por confiar en el buen estado de salud sexual de su pareja.

Sin embargo, estos datos evidencian que la confianza puede ser un arma de doble filo, ya que, en la práctica, todavía un 27% de los gallegos no conocen el estado de salud de la otra persona antes de tener sexo.

A todo ello hay que sumarle el desconocimiento de la salud propia, pues, según recientes datos, casi un 30% de gallegos no ha acudido nunca a un especialista a revisar su estado de salud sexual; y 6 de cada 10 confiesan no haber realizado nunca una prueba para conocer si tienen una ITS.

¿Qué nota le dan los gallegos?

De media, los gallegos pierden la virginidad a los 18 años, aunque hasta un 46% afirma haber perdido la virginidad entre los 14 y 17 años.

A partir de ese momento, el sexo se convierte en una pieza destacable en la vida de los gallegos. Así, la mayoría lo sitúa en un notable (7), y lo practica con mayor frecuencia entre dos y tres veces por semana (30%).

Con todo, muchos consideran que tienen menos sexo del que les gustaría, pues tan solo un 1% de los gallegos tiene sexo a diario y a un 25% le gustaría poder hacerlo.

Destacar, además, que los gallegos se masturban más veces de las que tienen sexo. El 10% de los gallegos confiesa masturbarse a diario, mientras que tan solo un 1% afirma tener sexo a diario.

Pese a que el 94% de los gallegos y gallegos afirman haberse masturbado alguna vez, el sexo gana la batalla: 9 de cada 10 gallegos prefieren mantener relaciones sexuales con otra persona a masturbarse. A esto último los gallegos le ponen de nota un bien (6).

El porno

Internet es la principal fuente de información en temas sexuales para más de la mitad de los gallegos (53%).

Según los datos del estudio, solo el 8% reconoce haber acudido a contenidos audiovisuales y pornográficos como fuente de información, aunque un 92% confiesa haber consumido porno en alguna ocasión de manera recreativa.

Al respecto es necesario destacar que la franja de edad en la que la mayoría de gallegos lo consumen por primera vez es entre los 14 y 16 años (47%).

Este estudio fue elaborado por Control a partir de una muestra de 2.000 entrevistas de hombres y mujeres de entre 18 y 58 años, repartidos por toda la geografía española.