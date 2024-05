Operada del corazón con un robot: "A los tres días me dieron el alta y al mes ya estaba haciendo montaña"

"A mí me han salvado la vida". Lo dice Kati Zapata, que tuvo que someterse a una cirugía de corazón en 2022. Se la realizó el Hospital Clínic (Barcelona) con el robot Da Vinci Xi. Este es el único centro sanitario de toda España que hace cirugías robóticas cardíacas. Kati fue la primera paciente tratada en este programa.

"Hubo un momento en que dejé de hacer mi vida rutinaria, mi deporte, no podía seguir el ritmo porque me dolían mucho los brazos y las piernas", ha explicado esta mujer, de ahora 52 años, este martes en rueda de prensa desde el Clínic. Tenía una estenosis, que ocurre cuando la válvula aórtica se queda calcificada y se reduce su estructura normal. Había que sustituir esta válvula.

"Cuando me dijeron que había que operar el susto fue mayúsculo", ha reconocido. El equipo médico la pudo operar, gracias al robot, con las mínimas incisiones posibles. "Tengo una incisión de cuatro centímetros y cuatro puntitos. Fue una recuperación muy rápida. Estuve un día en la uci, dos días en el hospital y al tercero me fui a casa. En un mes estaba haciendo montaña y al segundo, escalando. Me salvaron la vida y me salvaron todo", ha dicho agradecida esta mujer para quien el deporte siempre ha sido muy importante.

FRANCISCO AVIA / HOSPITAL CLÍNIC

Pionero en Europa

El Clínic es el único hospital de Europa con un programa de cirugía robótica para sustituir la válvula aórtica. Arrancó en 2022 y, desde entonces, ya ha hecho 21 cirugías de estas características, que se realizan para sustituir la válvula aórtica en algunos pacientes en los que esta válvula del corazón no se abre o se cierra bien. Esto es lo que se denomina estenosis valvular aórtica y es lo que sufría Kati. "Si no se trata, provoca la muerte de la persona. Y solo tiene un tratamiento: cambiar la válvula", ha explicado Marta Sitges, directora del Institut Clínic Cardiovascular.

Los pacientes qie tienen estenosis se sienten más cansados, tienen dificultades a la hora de respirar y pueden presentar dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento, e incluso una muerte súbita. La estenosis aórtica afecta a un 4% de la población y es más frecuente en personas mayores de 70 años. Kati era una excepción.

"Enfermedad prevalente"

Intervenciones robóticas como las del Clínic evitan tener que romper el esternón y las cirugías abiertas. Se realizan con pequeñas incisiones, lo que facilita la recuperación del paciente (la recuperación tras una cirugía del esternón requiere de hasta dos meses). Esta cirugía dura unas tres horas y los pacientes acostumbran a estar ingresados cuatro días. Como ha explicado el cirujano Daniel Pereda, líder de este programa, la "valvulapatía aórtica" es una "enfermedad prevalente" y la "primera causa de intervención valvular" en España y Europa.

Según él, "el futuro de este tipo de cirugías robóticas pasa por disponer de mejores prótesis y mejores instrumentos diseñados de forma específica para aprovechar esta nueva tecnología". "Es una cirugía extremadamente compleja que se puede hacer en centros de alta excelencia como el Clínic", ha destacado.