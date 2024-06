‘Estrelas no Camiño’ reúne a máis de 40 cociñeiros na loita contra o Síndrome de X Fráxil

Case 40 cociñeiros e dous sumillers de todo o país, que suman máis de 80 Estrelas Michelín, reuníronse onte pola décima edición do evento solidario Estrelas no Camiño de Santiago que, por segundo ano, destina a súa recadación á Asociación Galega do Síndrome de X Fráxil.

A cita arrancou a mañá de onte cun almorzo no Hotel A Quinta da Auga, no que participaron todos os chefs que acudiron ao evento acompañados polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda; o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; e representantes da asociación beneficiaria deste evento, que loita contra o síndrome X fráxil, a forma máis común de discapacidade intelectual hereditaria.

Gastronomía e Camiño son símbolos do noso patrimonio e son claves no noso turismo.



Dous elementos que maridan á perfección nesta cita de Estrelas Solidarias no Camiño, que este ano reúne á elite da cociña en Galicia e á Asociación Galega da Síndrome X Fráxil #GaliciaCalidade pic.twitter.com/mOA6KoE2Jw — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) June 10, 2024

Durante a xuntanza, o presidente destacou como a calidade é o principal “atractivo turístico de Galicia e tamén a peza crave na que soster o crecemento do sector”. Neste eido, citou tanto o clima, como a gastronomía e a xente entre as cualidades que caracterizan á comunidade galega, recoñecendo que tamén queda moito para seguir mellorando.

O vínculo entre gastronomía e Camiño de Santiago son dous dos símbolos de Galicia claves no éxito turístico. Rueda agradeceu aos cociñeiros o seu labor como embaixadores da cociña e os produtos galegos por todo o mundo e aos irmáns Barqueiro -propietarios de Casa Barqueiro- que manteñan esta cita gastronómica que cada ano permite exaltar a gastronomía galega con fins solidarios.

Os chefs e asistentes puideron desfrutar de distintos 'stands' / CEDIDA

Xornada solidaria

A xornada solidaria tivo lugar na Leira Casa Barqueiro en Gonte, Negreira, onde os mellores chefs de España se uniron para homenaxear a gastronomía galega. Foi neste espazo onde se desenvolveu unha feira de gastronomía e viño e, posteriormente, unha cea tipo cóctel e estacións gastronómicas con showcooking nas que contaron con animación e música.

Os asistentes tiveron a oportunidade de probar produtos galegos nos diferentes stands que estaban a súa disposición. Entre as estrelas Michelín convidadas atopáronse Martín Beresategui, Enejo Atxa, Jesús Sánchez, Helena Azark, Hermanos Torres, Joan Roca, Toño Pérez, David Muñoz e Paco Roncero. Tamén estiveron Pepe Vieira, Javier Olleros, Mauel Costiña, e Pepe Solla, entre outros.