Vigo SeaFest 2026 convierte un año más la ciudad olívica en la gran capital del mar y del pescado: consulta su programación

No cabe duda de que Vigo es una urbe destacada en cuanto a cultura marinera se refiere, y citas como el Vigo SeaFest, organizado por ARVI - Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, lo corroboran año tras año.

La séptima edición de este festival gastronómico y cultural vinculado al mar se celebrará del 9 al 12 de julio en los Jardines de Montero Ríos, con una extensa programación en la que no faltarán actividades deportivas, degustaciones de sabores del mar, talleres o experiencias para toda la familia.

El padrino de Vigo SeaFest 2026 será el reconocido chef Manuel Costiña, del restaurante Retiro da Costiña, en Santa Comba (A Coruña). Cuenta con dos Estrella Michelin en su haber, así como dos Soles Repsol y numerosos premios a su trayectoria, marcada por la defensa de la despensa gallega.

El chef Manuel Costiña será el padrino de Vigo SeaFest 2026. / VIGO SEAFEST

Dentro de su participación en el festival, Costiña formará parte del jurado del concurso gastronómico Fish&Beer 1906, una de las propuestas más esperadas de cada edición.

14 restaurantes y un protagonista: el pescado

El certamen Fish&Beer 1906 volverá a reunir a 14 restaurantes, que competirán por elaborar la mejor tapa del Vigo SeaFest empleando algunas de las especies más representativas de la pesca gallega, como la merluza, el bacalao, la sardina, el rape, la raya, el pez espada y el calamar.

Showcooking en la edición pasada de Vigo SeaFest. / VIGO SEAFEST

Los chefs participantes de esta edición serán:

Adrián Santalices , del restaurante Paparrúa.

, del restaurante Paparrúa. Alberto Díez y Olfa Abidi, Güòc.

Güòc. Alejandro Nieto , Taverna Chao.

, Taverna Chao. Carlos Gea, Living Cocina Viva.

Living Cocina Viva. Cristian Arce , Pintxoteca Mar.

, Pintxoteca Mar. Gonzalo Álvarez, As Cunchas.

As Cunchas. Javier Salgado, La Tula Bouzas.

La Tula Bouzas. Jimena Meije , María Manuela.

, María Manuela. Jonathan Mota, Mijo Minibar.

Mijo Minibar. Manuel Antón, Costera MX.

Costera MX. Mauro Barreiro , Konvini.

, Konvini. Miguel Gómez, El Temporal.

El Temporal. Pedro Méndez, Vacaloura by Trepia.

Vacaloura by Trepia. Rebeca Guede, La Orensana.

La degustación y valoración de las tapas tendrá lugar el jueves 9 de julio. Manuel Costiña recorrerá ese día las propuestas presentadas para evaluar su creatividad, su técnica y la capacidad para poner en valor la riqueza de los productos pesqueros. Conoceremos el veredicto el domingo 12 de julio, a partir de las 19:00 horas, durante la ceremonia de entrega de premios.

Además, completarán la oferta gastronómica del Vigo SeaFest una zona de foodtrucks y diversos talleres para los más pequeños.

Deporte y actividades gratuitas para toda la familia

Uno de los objetivos del festival es acercar la cultura marinera a todos los públicos. Para ello, cada año programan un extenso listado de actividades con un enfoque divulgativo y práctico, realizadas en colaboración con entidades como Fundamar o EFCA.

Los deportes acuáticos no faltarán en la séptima edición del festival. / VIGO SEAFEST

Este 2026, habrá actividades deportivas como basket 3x3, waterpolo y bautismos de mar, además de propuestas lúdicas y educativas como un taller de confección de redes de pesca, gyotaku, cuentacuentos, origami o grabado ecológico.

Asimismo, se impartirán actividades relacionadas con la sostenibilidad marina y otras de corte más creativo, como «Pintamos el mar», «La Mar de Rico» o «¡Damos la Talla!». La programación incluirá también visitas al Buque de Salvamento Marítimo, al Buque Escuela o a la Lonja del Puerto de Vigo.

Todas las actividades son gratuitas, pero el aforo es limitado para garantizar una mejor experiencia a los participantes. Por ello, la inscripción en las actividades se abrirá el martes 30 de junio, a través de un formulario web. ¡No te quedes sin tu plaza!

Conciertos en Vigo SeaFest 2026

La oferta cultural del festival se completará con conciertos, DJs y espectáculos al aire libre en los Jardines de Montero Ríos. La programación musical se desarrollará en dos escenarios complementarios: Escenario Estrella Galicia | Diputación de Pontevedra (para conciertos de tarde y sesiones de DJs) y Escenario 1906 | Diputación de Pontevedra (para grandes conciertos nocturnos).

Le Suite Band participará en Vigo SeaFest 2026. / VIGO SEAFEST

El programa arrancará el jueves 9 de julio con Mambas Negras, que presentará su espectáculo Tarantino Experience, un homenaje a las icónicas bandas sonoras del cine de Quentin Tarantino, seguido por el espectáculo Homenaje a Buena Vista Social Club, una vibrante propuesta liderada por la formación gallega Cuarto de Tula que acercará al público los grandes clásicos de la música cubana.

El viernes 10 será el turno de MoOom Atlántic, proyecto que fusiona influencias atlánticas y sonidos contemporáneos, y del reconocido músico internacional Juan Zelada, referente del soul y el pop contemporáneo, que llega al Vigo SeaFest tras una sólida trayectoria desarrollada entre Londres y España.

La jornada del sábado tendrá como protagonistas al músico Néstor Pardo, con una propuesta íntima de folk y blues de raíz americana, y a Banda Crebinsky, una de las formaciones más originales y festivas del panorama nacional, conocida por su mezcla de sonidos balcánicos y músicas del mundo y por la energía de sus directos.

El cierre musical del festival llegará el domingo con Frasquita Vintage, formación especializada en swing y jazz clásico con un enfoque fresco y elegante, y LesuiteBand, banda gallega con una larga trayectoria sobre los escenarios y un repertorio basado en grandes éxitos del pop, soul y funk, encargada de poner el broche final a la edición 2026.

Además, la programación contará con las sesiones de DJ Dinand, DJ Botz y DJ Javi Rial, que amenizarán las tardes del festival con propuestas que van desde el house, el chill out y la electrónica hasta sesiones abiertas y dinámicas pensadas para todos los públicos.

Fuente: Faro de Vigo