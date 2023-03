La Audiencia Provincial de Madrid acoge este martes el juicio contra una madre y su hijo por cobrar durante veinte años 794,93 euros procedentes de la pensión de un familiar a pesar de tener conocimiento de su fallecimiento.

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 18 meses de prisión para ellos y les reclama en concepto de responsabilidad civil 37.250,72 euros, puesto que los acusados ya han reintegrado 111.544 euros a la Seguridad Social.

Según el escrito de acusación, M. I. C. M. y V. F. S. C. tuvieron conocimiento del fallecimiento de su familiar el 18 de noviembre de 1995, una circunstancia que no comunicaron al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ni al Banco de Santander, entidad donde la mujer percibía la pensión de la que era titular. Así, hasta finales de noviembre de 2015, fecha en la que el INSS se percató de los hechos, los acusados dispusieron de la cuantía de la citada pensión "que se ingresaba mensualmente en una cuenta del Banco de Santander de la que eran cotitulares los tres".

Con la clave de dicha cuenta ambos efectuaron compras mediante la tarjeta bancaria de la mujer fallecida, dispusieron de dinero en efectivo y hasta abonaron embargos por deudas públicas del marido de M. I. C. M.