La magistrada del Juzgado de Instrucción nº2 de Mondoñedo ha decretado el secreto de sumario en el caso de la desaparición en el municipio lucense de Abadín de Enrique Bolívar Díaz Pardo, del que no se tienen noticias desde el pasado 3 de septiembre.

Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, la titular de este juzgado mindoniense ha autorizado a la Policía Judicial de la Guardia Civil la práctica de una serie de diligencias y ha declarado el secreto de las actuaciones.

Se trata de un hombre de más de 80 años de edad, de tez clara, ojos azules y gafas que, según apuntaban las primeras informaciones, se había perdido en la parroquia de Quende.

En un primer momento, una treintena de personas entre personal de las fuerzas de seguridad y voluntarios, así como vecinos, conformaban el dispositivo, pero ahora que la investigación trata de esclarecer si habría terceras personas implicadas, el operativo de voluntarios ha concluido tras dos semanas "buscando a fondo" por los lugares a los que se creía que podría haber llegado Enrique Bolívar.

Además, fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press han reconocido que no se descarta ninguna hipótesis y creen que el hallazgo de un coche calcinado en Ribadeo la misma noche de la desaparición del octogenario, a media hora del lugar donde supuestamente se le perdió la pista, puede tener relación con este suceso.

"Nos da a entender que puede tener que ver una cosa con la otra", afirman estas mismas fuentes.

Por otra parte, Roberto, el coordinador del operativo de búsqueda, ha mostrado su preocupación por este suceso, ya que se trata de "una aldea tranquila" en la que "nunca pasó ningún caso parecido".

Así, ha apuntado que desde entonces la gente tiene miedo y ya no sale sola de casa "al no saber qué pudo pasar". "Pensar se podrán pensar varias cosas, pero hasta que nos digan algo no podemos saber nada", ha señalado en declaraciones a Europa Press.