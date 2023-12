Era la madrugada del 24 de agosto de 1977. La jovencísima actriz Sandra Mozarowsky estaba en el balcón del apartamento donde vivía en Madrid, cuando de repente cayó al vacío, desde el cuarto piso. Pasó 22 días en coma antes de morir. Solo tenía 18 años. Una tragedia que golpeó a la sociedad española de la época; la artista era una habitual de las películas del destape y se había hecho bastante famosa entre el público que abandonaba la censura franquista.

Oficialmente, estaba sola cuando se accidentó mientras regaba las plantas. Otros afirmaron que se había suicidado. Pero algunas incógnitas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche nunca se han resuelto, y su muerte ha estado siempre rodeada de sospechas. Más todavía cuando, pasado un tiempo, cierta prensa aseveró que había sido amiga íntima del rey Juan Carlos, y en los últimos años se ha llegado a publicar también que podía estar embarazada en el momento del siniestro.

Hija de un diplomático ruso

De nombre completo Alexandra Elena Mozarowsky Ruiz de Frías, la intérprete era hija de un diplomático ruso que se había casado con una española. Murió joven pero tuvo tiempo de rodar un montón de películas. Veintiuna en total, en la mayoría de las cuales mostraba públicamente sus virtudes a cámara cuando hacía papeles de prostituta o de criada seductora. Nacida en Tánger en 1958 y, con tan solo diez años, debutó en el cine con El otro árbol de Guernica, dirigida por Pedro Lazaga. Arrancaba una carrera que la llevaría a protagonizar más de veinte películas dentro del llamado cine del destape. El mariscal del infierno, El hombre de los hongos, Call-Girl (La vida privada de una señorita bien) o Abortar en Londres fueron algunos de los títulos que la convirtieron en una de las intérpretes más populares de los años 70.

Algunos medios publicaron también que trabajaba en un burdel propiedad de Paco Martínez Soria. Gran amiga de Bárbara Rey, puede ser que fuera ella quien le presentara al entonces rey de España, veinte años mayor que ella, encaprichado después de haberla visto en el cine. Los dos habrían mantenido supuestamente una relación en secreto, sobre la que escribió el periodista Andrew Morton en su libro Ladies of Spain del año 2013. Y aseguró que estaba embarazada de cinco meses cuando perdió la vida.

¿Asesinada?

A esta hipótesis se suma también la escritora Clara Usón en el libro El asesino tímido, que publicó en 2018 y que pone en duda la versión oficial sobre la muerte de Mozarowsky. Las autoridades nunca hicieron público el resultado de la autopsia, pero la novelista sospecha de una muerte extraña e incluso siniestra. Afirma que antes de morir y estando embarazada, la joven artista se había declarado abiertamente antiabortista. Tendría previsto llevar el embarazo a término. Pero aquella fatídica noche de agosto cayó por el balcón y perdió la vida cuando todavía le faltaban unos meses para ser madre.

Usón desmiente a los medios que hablaron de un accidente porque ha investigado el dosier fotográfico policial , “la barandilla le llegaba al codo y las macetas estaban en el suelo. Se publicó que era un cuarto piso, pero en realidad era un segundo. Y nadie riega unas macetas que están en el suelo sacando la cabeza y el brazo por la ventana. Como fuera, cayó a la calle, quedó en coma, inconsciente, desangrándose, y nadie llamó a una ambulancia ni a la policía. Un taxista, que bien sabría lo que tenía que hacer, que era llamar a la policía, porque tenía que haber un atestado, fue el que la llevó al hospital. No hubo ninguna ambulancia. La autopsia no se hizo pública... El padre dijo que bajó pero volvió a subir porque se había dejado las llaves. La madre que se quedó viendo la televisión mientras él iba a buscar a su hija al hospital... Es inverosímil. Mi conclusión es que no estaban en casa”. También afirma que no se podría haber desvanecido por un mareo, porque la barandilla era demasiado alta. Y a los que aseguraron que se habría emborrachado antes de suicidarse, Usón les explica que no le encontraron ni una gota de alcohol en sangre.

En 2020 la vida extramatrimonial del rey Juan Carlos volvió a coger vigor informativo con especial ahínco. Ocurrió después de que la escritora Lucía Etxebarría pusiera el foco en otra de las furtivas aventuras de alcoba del que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas: la de Sandra Mozarowsky. Una relación que aunque no fue la más controvertida, quizá sí fue la más oscura.

Sandra Mozarowsky falleció a la edad de 18 años.

Juan Carlos de Borbón tenía entonces 39 años pic.twitter.com/XYZTWAxnz4 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) September 15, 2020

Un homenaje en el cine

En La última noche de Sandra Mozarowsky, el director, guionista y productor Borja de la Vega (Mía y Moi) rinde homenaje a la intérprete, en cuya piel se mete Claudia Traisac. La película completa su reparto con Georgina Amorós, que da vida a Inma, la mejor amiga de la protagonista; Nicolás Illoro (Veneciafrenia, La valla); Pep Ambrós (El olivo, 42 segundos); Beatriz Arjona (A quién te llevarás a una isla desierta, Libertad); Olaya Caldera (Hit, Una vida no tan simple); Rafa Castejón (El buen patrón); Manu Imizcoz (Amar es para siempre); Ramón Pujol (Maricón perdido, Fin de siglo); Bruno Sevilla (Las distancias, Ana Tramel); Oriol Tarrasón (El nudo, Las invisibles); y la colaboración especial de Nuria Prims (Incierta gloria, Santo). La producción corre a cargo de Toni Espinosa, Maria Àngels Amorós, Ricardo Gómez, y el propio Borja de la Vega.

No es una biografía de la intérprete ni un “relato fidedigno” de los hechos, sino un “modesto homenaje” a una joven de 18 años que quería ser actriz. El filme muestra los días previos a su muerte, que tuvo lugar el 23 de agosto de 1977 y sobre la que se ha especulado mucho, pero que aún continúa siendo un misterio.

La “soledad, los miedos y la angustia” se mezclan con los sueños e ilusiones de la joven, que tenía la vocación de una niña que juega “a ser mujer” e intentaba escapar del rol de “lolita” que le habían adjudicado.