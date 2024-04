Nuevos indicios activan la búsqueda de Félix Esquerdo, el auxiliar de farmacia desaparecido hace cuatro años en Alicante

"No voy a parar hasta saber algo de ti", prometió Isabel, "seguiré buscándote hasta encontrarte". Desde hace cuatro años busca a su hijo Félix, desaparecido el 3 de octubre de 2020. Félix José Esquerdo, 34 años, complexión fuerte, "ha quedado con un grupo que ha conocido por Internet. No ha vuelto, no responde, no sé dónde buscarle". Tras cuatro años sin noticias, nuevos indicios activan su búsqueda. "Hay motivos suficientes para batir esta zona concreta de Campello”, explica José Cabrera, presidente de Guardias Civiles Solidarios, asociación que lidera la batida. "Tras releer toda la documentación del caso, informes y sumarios… hay indicios para creer que podemos encontrar algo".

140 hectáreas, ocho sectores

"Voy a ver a una gente que he conocido por Internet. Mañana vamos a hacer una ruta, voy a ver cómo quedo con ellos", dijo la noche de antes. Ya por la mañana, se acercó a la puerta de su casa, en Alicante, abrazó a su madre y se fue. "No recuerdo que comí ayer, pero tengo grabada la última conversación con mi hijo", contaba a CASO ABIERTO meses atrás Isabel, su madre. "Se fue a las 8:30 horas, me dio un beso y, por el balcón, lo vi marchar". Caminaba normal, ni nervioso ni agitado.

Félix José le contó que habían puesto dinero para la comida, "20 euros", que el plan era ir a la montaña, a la Serra Grossa (Alicante). Auxiliar de Farmacia en una botica de Benidorm, reservado, tímido, muy casero, tenía 34 años cuando salió de casa. No volvieron a verlo.

"Su moto apareció en la zona de El Pueblo Acantilado (El Campello, Alicante)", reconstruye hoy Cabrera. “Tras la revisión de toda la documentación, tenemos indicios para pensar que ahí ocurrió algo”. Esta, precisamente, es la zona prevista a batir. "Es una zona bastante amplia, unas 140 hectáreas de terreno de todo tipo. Para ello se han marcado ocho sectores que serán rastreados por voluntarios, a los que se les asignarán zonas según sus capacidades".

Felix José, en diferentes fotos cedidas por su madre. / CASO ABIERTO

Cuatro años

"Una secta, una comuna, marcha voluntaria, si estaba contento o tenía depresión, me da igual, solo quiero encontrar a mi hijo", denuncia Isabel ante este medio. No hay noche que no mire, desde su cama, la habitación de su hijo, intacta, "están una enfrente de la otra". No hay día que Isabel no busque, no hay momento que no recuerde a Félix.

"Llevamos estudiando el caso desde principios de año, hay que demostrarle a su madre que no está sola en esta larga espera" José Cabrera, Guardias Civiles Solidarios

Vivían juntos. "Éramos uña y carne...", explicaba a este medio. "Tiene dos propiedades más, dos casas, que las tiene alquiladas, pero vivía aquí". Recuerda que ella le decía a su hijo: "mira a ver si encuentras una chica, os vais allí...". No quiso hacerlo.

"A pesar de haber pasado ya varios años desde que Félix desapareciera, Isabel sigue luchando cada día para saber qué le pasó a su hijo. La desesperación y el sufrimiento la llevó a contactar con nosotros”, resume Cabrera. "Llevamos estudiando el caso desde principios de año, hay que demostrarle a su madre que no está sola en esta larga espera".

Se admiten voluntarios

El guardia civil, Cabrera, cuya asociación tiene una dilatada experiencia en casos de emergencia (han participado en cerca de 500 campañas humanitarias, con 147 operaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas), ha planteado la búsqueda en dos días. "Serán este 20 y 21 de abril", confirma.

Se suma al rastreo la Plataforma Adonay, la Federación Andaluza Detección Deportiva (Fadd) con sus participantes especialistas en rastreo con detectores de metales, militares, policías, guardias civiles, bomberos, miembros de Protección Civil y personas particulares que se han presentado voluntarias. Está previsto el uso de drones y perros de rastreo.

"Cualquier persona con ganas de ayudar, andar y que tenga experiencia en montaña y/o senderismo puede formar parte del dispositivo, cuantas más seamos mejor”, admite Cabrera. Para hacerlo deben contactar con Guardias Civiles Solidarios. "Por favor, que nadie olvide a mi hijo", ruega Isabel. "Llevo esperando este momento cuatro años”.