Así debes lavar un pantalón negro para eliminar cualquier manchas sin que se destiña

El pantalón negro es una de las piezas de ropa imprescindible en todo armario. Esta prenda es básica, elegante y combina con prácticamente todo. Sin embargo, también tiene su inconveniente, puesto que cuando nos hacemos con un nuevo ejemplar debe lavarse con precaución para que no destiña.

Si quieres que tu pantalón negro no pierda su tono brillante, hay varios factores que debes tener en cuenta durante su limpieza. La ropa negra siempre desprende un poco de color cuando se lava por primera vez, debido a su intensidad, pero existen ciertos trucos que pueden evitar que se pierda su tonalidad característica.

Lo primero que debes tener en cuenta para lavar tu pantalón negro es la temperatura. Debes asegurarte de que el agua esté fría, máximo a 30º, puesto que las altas temperaturas liberan la tinta del tejido. Seguidamente, es fundamental que laves los pantalones negros por separado, únicamente con prendas del mismo color. De esta forma, evitarás que el resto de armario se manche y no aparezcan motas en la ropa estrenada.

Más allá del agua fría, es importante que el ciclo sea corto y su centrifugado suave. También se recomienda introducir los pantalones al revés y no llenar demasiado el tambor, para que el detergente y la fricción no estropee la tela. Hablando del jabón, tienes que tener que fijarte que el producto que utilices no contenga blanqueadores ni aditivos.

Además del lavado, debes tener en cuenta el secado de la prenda. Siempre es mejor dejarla al aire libre, pero no directamente al sol, puesto que la luz directa podría hacer perder su brilla. Finalmente, es importante que no excedas la frecuencia de lavado. La mejor opción sería lavarlo tras 5-8 usos, a no ser que esté muy socio.