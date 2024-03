Adiós a la humedad y la condensación de las ventanas: la cucharada de jabón que debes poner en el borde

El problema de la humedad y las manchas negras en las paredes es más común de lo que pensamos. No todo el mundo tiene ventanas y puertas nuevas en casa para evitar las corrientes de aire y las infiltraciones. Tampoco las paredes de todos los edificios están bien aisladas para proteger la casa del frío y la humedad.

Por cierto, incluso con buenas instalaciones puede ocurrir que se formen esas molestas gotitas. Esto ocurre sobre todo en la cocina, debido a la diferencia de temperatura.

Cómo eliminar la condensación de las ventanas

Las ventanas empañadas nos parecen un problema de invierno, pero no es así. Incluso en primavera, las temperaturas tienden a empañarse, lo hemos comprobado hace poco.La condensación se produce cuando el aire interior cargado de humedad entra en contacto con una superficie fría. Este fenómeno, denominado condensación, puede producirse generalmente de dos formas. La condensación en película y la condensación en gotas. En el caso de la condensación en gotas, el vapor se condensa en forma de gotas normalmente sobre cristales y espejos.

Para deshacerse de la humedad inmediatamente, es importante ventilar la habitación para que salga el vapor. También puede ser útil tener un deshumidificador en casa. Pero, ¿cómo deshacerse de las gotitas que inevitablemente dejan halos y manchas de cal?

Para evitar que nuestras ventanas suden, primero limpiamos bien los cristales con alcohol o un detergente especial. A continuación, tomamos dos cucharadas soperas de un jabón líquido como el de Marsella o el de vajilla. Lo vertemos en un litro de agua, añadimos una cucharadita de glicerina líquida y removemos.

Empapamos un paño de microfibra, lo escurrimos bien y lo pasamos por todo el cristal. Podemos utilizar esta mezcla siempre que se formen gotas en el cristal. Desaparecerán en un instante, el cristal quedará seco pero también superbrillante.

He aquí cómo eliminar la condensación de los cristales de la cocina, el salón o el dormitorio. Mantener el nivel adecuado de humedad en el hogar no sólo evita el molesto problema de la condensación. Sino que también garantiza que no se formen manchas de humedad en las paredes o alrededor de los marcos de las ventanas. Esto también es muy importante para evitar efectos potencialmente nocivos para la salud.