Paz Padilla estalla y habla así del físico de Carmen Lomana: "Me la encontré en el AVE y... "

Paz Padilla vuelve a estar en boca de todos, pero en esta ocasión no por trabajo. La cómica y presentadora gaditana ofreció este fin de semana en Marbella (Málaga) una charla emocional sobre temas de los que ella se considera experta, tales como los miedos a envejecer o a la muerte.

En este evento, en el que ella ejercía como coach, pronunció unas palabras sobre Carmen Lomana que no pasaron desapercibidas.

Cuando Paz Padilla empezó a hablar acerca del miedo a envejecer, decidió recurrir a Carmen Lomana para ejemplificar su pensamiento: "me la encontré en el AVE y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar". Estas palabras, recogidas por la revista Semana, son un feo comentario sobre el físico de Lomana que ha sido muy criticado en redes sociales.

Pero Paz Padilla no solo habló de Carmen Lomana, ya que también mencionó a Isabel Preysler: "cuando Isabel regaña a algún hijo, les dice: ‘Voy a decírselo a tu padre’. Y luego se vuelve a los otros hijos y les dice: ‘También al tuyo, al tuyo, y al tuyo también’". Quizás un mensaje menos duro que el emitido anteriormente, pero igualmente polémico.

Carmen Lomana sí que ha respondido a la humorista y coach emocional, sorprendiéndose de que su ex compañera hablara así de ella: "es increíble que haya dicho esto Paz, de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice. Es increíble la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran".