Tamara Falcó sigue el truco de su hermana para quedarse embarazada: "Es muy fácil"

Hace poco saltaron las alarmas sobre una posible separación entre Tamara Falcó e Iñigo Onivera. La marquesa de Grión acaba de cumplir 42 años y, como confiesa, está en el momento más dulce de su vida. El balance de su matrimonio con Íñigo Onieva es inmejorable casi siete meses después de su boda, los proyectos profesionales se le acumulan y todo lo que toca se convierte en oro, su nuevo ático -al que se han mudado hace pocos meses- es un sueño cumplido y sus planes de maternidad siguen adelante; aunque, como asegura, sin ningún tipo de presión, porque la etapa que está viviendo es tan maravillosa que no le puede pedir más a la vida.

Sin duda uno de los propósitos para 2024 será convertirse en madre. Algo que, no oculta, está deseando aunque confiesa que tampoco se siente presionada porque está disfrutando al máximo de esta etapa como recién casada. "La verdad es que rezo todo el tiempo y si tiene que ser, será y si no. La verdad es que estoy felizmente casada, ahora mismo viviendo un momento súper bonito, así que no sé. Sin presión, sin presión. Lo que Dios quiera" explica con sinceridad, reconociendo que a su madre le haría "mucha ilusión" que la convirtiese en abuela de nuevo "porque le encantan los niños".

"Cualquier niño es una bendición, sea niño o niño. Eso es lo que venga, si viene, osea..." ha añadido, admitiendo que por el momento ni ella ni Íñigo tienen instinto paternal: "No sé, imagino que se desarrollará si somos padres. Ahora mismo, con los sobrinos fenomenal. Pero claro, con los sobrinos es muy fácil porque te los dejan bañados, limpitos, quien les echa las broncas son los padres. Es muy fácil ser tío" afirma.

Su hermana, tercer embarazo

Tras disfrutar de una de las Navidades más especiales de su vida después de anunciar que espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco y que será en abril cuando se convierta en madre de un niño cuyo nombre no han decidido por el momento, Ana Boyer no puede estar de lo más feliz.

Demostrando que no hay reto que se le resista, la benjamina del clan Preysler debuta en la pequeña pantalla en el reality de TVE 'Bake off, famosos al horno', donde competirá con otras celebrities como Rocío Carrasco, Terelu Campos, Alba Carrillo o su hermano Julio José Iglesias para demostrar que ha nacido para la repostería.

Ana onfiesa que está encantada: "Nosotros desde el principio ya teníamos idea de ser familia numerosa, así que con muchas ganas. Otro niño. Y mis hijos encantados, porque claro, yo siempre 'nosotros queremos otro niño para seguir jugando' y otro niño, otro niño". "Estoy de cinco meses y pico, pero el nombre todavía no sabemos. Tenemos muchas opciones, pero no hemos decidido" nos ha contado muy ilusionada.

Presumiendo de su incipiente barriguita con un pantalón morado y un suéter lila con detalles de pedrería, Ana admite que aunque lleva bien el embarazo y el haber tenido que compaginar su estado con las grabaciones del programa le ha pasado factura. "No sé si es el mejor timing con las grabaciones, ¿verdad? Que es que estoy muy cansada y yo normalmente en mis embarazos duermo muchísimo, muchísimo. Me pide el cuerpo dormir mucho y bueno, pues no está siendo del todo posible" confiesa, asegurando que ha sido "un reto extra que seguimos viviendo".

¿Y cómo se ha tomado su madre la llegada de otro chico a la familia? Como asegura, "está feliz porque al final para nosotros lo importante es que esté sano, que venga con salud lo mejor posible". "Y a Fernando le encantan los niños y es muy niñero, así que le he encantado" añade.

Tras su embarazo, todos esperan que ahora Tamara siga sus pasos, pero como asegura Ana, "ella se acaba de casar todavía, tiene tiempo". "Tiene que disfrutar del matrimonio y ninguna presión" concluye.