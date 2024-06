Una película coreana. La protagonista yace en la nieve, en brazos de un hombre. Tiene una flecha clavada en el corazón. Sangra abundantemente del pecho. Está a punto de morir. De repente abre la boca y dice: “Así como tenemos un solo corazón, sólo podemos amar de verdad a una persona. Nosotros nos volveremos a encontrar. Yo te encontraré y cuando lo haga, amémonos con todo el corazón. Bebe mi sangre y recuérdame”.

Una frase épica para despedirse en el lecho de muerte. El problema es que la voz del doblaje lo dice con un tono absolutamente frío, neutro y sin emoción. Como si en lugar de decir sus últimas palabras, estuviera pidiendo que le limpiasen el pescado. No es problema de la película, sino de su doblaje al castellano. Porque Amazon Prime, que es la plataforma que la emite, empleó software de Inteligencia Artificial (IA) para doblar algunos de los films y series. Y en el sector se lió.

"No ha sido una campaña orquestada", insiste Jaime Roca, presidente del Sindicato de Artistas de Voz (AVTA), "sino una reacción viral espontánea que se ha acabado extendiendo por todos los países de habla hispana". Un malestar que empezó en México, que es "el país potencia en el doblaje español por antonomasia".

K-Drama

Todo se originó al comprobar los resultados de tres K-Dramas, que es el nombre con el que se conocen a las obras de ficción dramática de Corea del Sur, un país cuyas series están tan de moda como su música (el K-Pop). Las tres series en las que se identificaron malos doblajes hechos por IA fueron Mi hombre es un cupido, Fiel al amor y El latido de mi corazón, a la que pertenece la escena con la que arrancamos este reportaje.

"El resultado era realmente vergonzoso. Ya no es que lo hayan doblado con IA; es que no han utilizado un software de los más avanzados ni mucho menos", prosigue Roca, que cree que "debió de ser una prueba, para ver qué recepción tenía. Pero la calidad era infame. No era sólo cosa de entonaciones, sino de que ni siquiera había edición de ningún tipo ni mezclas. Se veía que era algo más parecido a un youtuber hablando que a un trabajo profesional".

Todo ello "lo suponemos, porque desde Amazon no se han pronunciado en ninguna dirección". La plataforma norteamericana no notificó que algunos de sus productos estaban doblados con Inteligencia Artificial, así como tampoco ha anunciado que los retire. Lo que sí que saben los artistas de doblaje es que, a finales de mayo, "se documentó la presencia de este tipo de series mal dobladas en Prime Video", tal y como le han explicado a este diario. Y que la reacción indignada de los profesionales de la voz fue inmediata.

Un insulto

"No ha habido una iniciativa orquestada desde ninguna parte. Simplemente, la gente del sector está agrupada en muchos grupos. En asociaciones, en sindicatos, en la Federación Internacional... en todas partes". Y la noticia empezó a correr como la pólvora. De los grupos de mensajería dio el salto a las redes sociales y allí, especialmente en X (la antigua Twitter), explotó.

"Es un insulto, no tengo palabras", "Una de dos, o son muy flojos como para doblar series, o son muy tacaños como para pagarle a actores de doblaje", "Sería muy bueno si alguien pudiera crear una guía de series o películas dobladas/subtituladas por IA, para no verlas por ningún motivo", o "Hay que alzar la voz (la de verdad, la que no está hecha con máquinas) contra esto", fueron algunas de las airadas reacciones en redes.

En México se originaron las primeras protestas, pero acabaron cuajando en todos los países de habla hispana. "Era importante ganar esta batalla. Era el primer cadáver encima de la mesa", recoge Roca, explicando la ola de solidaridad que encontraron. Tanto de profesionales del sector como de usuarios consumidores, que califican este tipo de prácticas de la plataforma de tomadura de pelo.

Doblaje suprimido

De las protestas se pasó a los memes, luego a los vídeos protesta... y así hasta que, una semana después de haber identificado este tipo de trabajos chuscos en algunas películas, dichos doblajes desaparecieron, como por arte de magia. Ya no se encuentran disponibles. Desde el sector de los dobladores creen que "desde Amazon habrán percibido ese impacto negativo. Y aunque no hayan dicho nada de forma oficial, ni nosotros les hayamos pedido explicaciones de forma directa, ahora mismo ya no se dispone de la opción del doblaje en español en esas películas".

El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con Amazon, desde donde contestado, pero han declinado hacer declaraciones al respecto. Conocen la cuestión pero no están haciendo comentarios. Y los actores de doblaje, por su parte, siguen esperando a que Europa apruebe leyes o normativas que les protejan. En septiembre del año pasado se produjo la eclosión de este tipo de tecnologías y, de momento, no hay fecha para que las autoridades lo regulen.

"Es bastante factible que la ley no esté aprobada hasta principios del año que viene, pero también que tenga una moratoria para su plena aplicación de varios años. Cuando esto llegue, es muy posible que ya haya muchos empleos que se hayan quedado por el camino", le explicaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA José Varela, responsable de Digitalización de UGT y experto en Derecho en IA. "La legislación tiende a mirar a la tecnología con ojos muy benevolentes. Es innovación y futuro, pero falta el aspecto laboral, una vertiente que diga: ¿cómo va a afectar a los trabajadores implicados? Estamos hablando de que en el sector del doblaje en España son más de 5.000 personas". En todo el mundo, el número de personas que trabajan en el sector es incontable. Pero, de momento, se han apuntado una victoria.