El placer del miedo

El miedo es una respuesta fisiológica primaria que se activa cuando nos encontramos en situación de peligro y que nos lleva a evitarla. Cuando se percibe una amenaza, se activa la segregación de adrenalina y noradrenalina. Sin embargo, cuando se ve una película de miedo, al entender que se vive esa experiencia en un entorno controlado y en un contexto de entretenimiento, también se libera dopamina y serotonina. Las películas de terror son ficticias y esto es parte de su éxito, saber que lo que está en la pantalla no es real. Sin embargo, algunas de estas cintas están basadas en hechos reales.

‘A NIGHTMARE ON ELM STREET’. En los años ochenta, Freddy Krueger pobló las pesadillas de los adolescentes y su cara deformada y su guante con cuchillas forman ya parte de la cultura popular cinematográfica. Y, aunque este personaje es completamente ficticio, la historia se basó en las experiencias reales de un grupo de refugiados de guerra. En la película, unos adolescentes tienen pesadillas en las que son perseguidos por Freddy Krueger que pretende matarlos. El director se inspiró en una noticia sobre un grupo de refugiados que había sobrevivido a campos de concentración y exterminio en Camboya y que tenían pesadillas insoportables. Para evitarlas, intentaban permanecer despiertos el mayor tiempo posible. Uno de ellos estuvo siete días en vela y, cuando finalmente se quedó dormido, falleció.

‘THE CONJURING (THE WARREN FILES)’. Los protagonistas de esta historia de fantasmas, casas embrujadas y posesiones son reales. Se trata del matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren, dos investigadores estadounidenses interesados en fenómenos paranormales. En la historia en la que se centra la primera entrega de The Conjuring, el matrimonio es contratado por una familia que dice vivir en una casa maldita. Esta familia también existió. A principios de los años setenta del pasado siglo se mudaron a una casa en Nueva Inglaterra, EEUU, y, según su versión, comenzaron a suceder cosas que no podían explicar. Una de las presencias que denunciaban era la de una mujer que había vivido en la casa muchos años antes, acusada de brujería y de realizar sacrificios demoníacos.

‘THE MOTHMAN PROPHECIES’. En 1975, un parapsicólogo llamado John Keel escribió un libro sobre una serie de apariciones en una ciudad en Virginia Occidental, EEUU. Entre 1966 y 1967, algunos habitantes de Point Pleasant dijeron ver una figura antropomorfa alargada, de varios metros, pero con grandes alas y ojos rojos. Le llamaron el hombre polilla, “mothman” . La película se tituló The mothman prophecies. A las supuestas apariciones reportadas en Point Pleasant les sucedieron eventos desafortunados y diversas desgracias. La figura de mothman se asoció entonces a las catástrofes, como si sus apariciones las hubiesen presagiado.

‘THE EXORCISM OF EMILY ROSE’. Emily Rose se llamaba en realidad Anneliese Michel y era una joven que había nacido en el seno de una familia profundamente católica en Alemania. Cuando tenía 16 años, un médico le diagnosticó epilepsia y depresión. Cuatro años después decía oír voces. La familia de carácter extremadamente religioso acudió a la Iglesia en busca de una solución para su hija, a la que creían poseída. Sin embargo, numerosos sacerdotes se negaron a “tratar” a la joven, ya que aseguraban que era un caso claramente médico. Finalmente dieron con dos sacerdotes que aceptaron exorcizar a Anneliese Michel. Durante un año se sucedieron las sesiones de forma continuada, que acabaron con la muerte, según informes médicos por deshidratación e inanición, de la joven. Los padres y los dos religiosos que la “trataron” fueron condenados por la Justicia por homicidio negligente.

‘THE SILENCE OF THE LAMBS’. Buffalo Bill, el asesino psicópata de The silence of the lambs que une a los personajes de Annibal Lecter (Anthony Hopkins) y Clarice Starling (Jodie Foster), está inspirado en el asesino en serie Ed Gein. También Norman Bates, del filme Psicosis, y Leatherface, protagonista de The Texas chain saw massacre están fundamentados en Gein, conocido como el ‘carnicero de Plainfield’. Aunque no se puede hablar de una historia común, ya que cada cinta desarrolla un argumento diferente, en los tres este delincuente, un célebre asesino en serie, fue la inspiración para los antagonistas. Gein fue arrestado a finales de los años cincuenta del siglo XX y en su casa encontraron partes de cuerpos humanos y máscaras elaboradas con piel humana, como la que usaba Leatherface. También hallaron cráneos vaciados y sillas y prendas de ropa elaboradas con piel y partes humanas, como hacía el personaje de Buffalo Bill de The silence of the lambs . Según ha trascendido, Ed Gein sufría esquizofrenia y estaba obsesionado con su madre, como Norman Bates, el personaje trastornado de Psicosis.

‘LA HABITACIÓN’. En 2015 se estrenó La habitación, un drama que nos enseña cómo vive una joven tras haber sido secuestrada y haber dado a luz a un niño fruto de una violación de su captor. Está protagonizada por Brie Larson y Jacob Tremblay y recibió numerosas nominaciones, incluidas las de la Academia, por lo que seguro que has escuchado hablar de ella. La película es adaptación de una novela de Emma Donoghue y no está basada en un hecho real, pero sí se inspira en los terribles acontecimientos del Caso Fritzl.

Josef Fritzl, también conocido como el monstruo de Amstetten, mantuvo a su hija Elisabeth encerrada en un zulo subterráneo durante 24 años. Durante ese tiempo, ella dio a luz a siete hijos-nietos de su propio padre, algunos de los cuales se criaron junto a ella en un sótano que, en algunas partes, no alcanzaba los 1,7 metros de altura. Lamentablemente, lo que sucedió en la realidad es infinitamente peor que lo que recoge la ficción.

‘Zodiaco’. Este escalofriante drama relata los crímenes de un psicópata en San Francisco, a finales de los años 60, el cual además se divertía dejando pistas en el periódico local. El dibujante Robert graysmith recibía las cartas en las que el asesino narra sus fechorías y se empeña en averiguar de quién se trata. ‘El asesino del Zodiaco’, como se le llamó al criminal, es uno de los casos más famosos en la historia de Estados Unidos, sobre todo por su habilidad para burlarse de la policía con sus cartas y mensajes cifrados. Hasta la fecha se desconoce el nombre de este personaje.

‘VERÓNICA’. Dirigida por Paco Plaza, un maestro del terror y director de películas como Rec, está inspirada en el conocido caso de Vallecas de los años 90. En plena noche, la policía recibe una llamada. Entre gritos de terror, unos niños alertan de la presencia de fenómenos extraños en su piso, en el corazón de una barriada obrera. Dos días antes, Verónica, la hermana mayor, ha jugado en el instituto con una tabla Ouija. Sin saberlo, acaba de abrir la puerta a algo sobrenatural, inexplicable, que en las siguientes horas se instalará en su casa, volviéndose cada vez más incontrolable, y, sobre todo, muy peligroso.