El Pazo da Peregrina de Bertamiráns acogerá la primera Tribuna Académica de cidades e comunidades sostibles no noroeste peninsular, organizada por la concejalía de Educación e Axenda Urbana de Ames. La jornada arrancará este viernes 24 a las 10.00 horas, y participarán relatores de universidades españolas y portuguesas ante las que la capital maiana podrá dejar patentes sus logros en materia de conciliación, compra pública de productos de proximidad, reducción de residuos, compostaje y lucha contra el cambio climático.

Estos principales cuestiones a debate están relacionados con los Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030 y, en particular, del ODS 11, referido a ciudades y comunidades sostenibles, en las que este municipio de la comarca actuará como “referente en políticas públicas na zona noroeste peninsular”, incide el edil David Santomil.

El programa arranca a las 10.30 horas con la conferencia inaugural a cargo de Teresa Sá Marques, de la Universidade do Porto, titulada Territorio, ordenamento e sustentabilidade. Se trata de una prestigiosa investigadora en campos como los sistemas y las políticas urbanas, la economía o el desarrollo territorial, además del papel de las tecnologías de la información. A las 11.00, primera mesa redonda, Cara á sustentabilidade urbana. Economía, mobilidade, reducción de impactos ambientais, moderada por Rubén Lois, de la USC, y con participación de Helena Madureira (Universidade do Porto); Miguel Pazos, Xavier Vence y Victoria Otero (USC), y David Ramos (Universidad de Salamanca).

A las 15.30 horas, ponencia central, Modelos de cidade e corrección das desigualdades no marco das axendas urbanas, a cargo de Oriol Nel·lo, de la Universidad de Barcelona y exdiputado catalán. Y para terminar la jornada, a las 16.30 horas habrá una segunda mesa redonda, Cara unha cidade socialmente xusta e democrática, que va a ser moderada por José Alberto Rio Fernandes, de la Universidade do Porto, y en la que intervendrán Fátima Matos (Universidade do Porto); Pedro Chamusca (Universidade do Minho); y María José Piñeira, Ismail Irigoy, Cristina Botana e Francisco Durán (USC).

FIESTAS EN O MILLADOIRO CON MERCADO, TAPAS Y ORQUESTA

Celebraciones del 17 al 19 de marzo. La comisión de fiestas de O Milladoiro, con apoyo de la concejalía de Cultura, acaba de presentar el cartel de las fiestas, que se abrirán el 17 de marzo en la plaza Murguía con la actuación del Dúo Estrellas (22.00 h.). Seguirán el 18 en el aparcamiento de Agro do Medio a las 16.00 horas con la Tarde das Peñas y música, ya a partir de las 21.30 horas, a cargo de Disco Móvil Chocolate y Orquesta Finisterre. Ya el 19, desde las 20.00 horas y en el mismo foro, gala de la orquesta París de Noia. Además, durante las tres jornadas habrá Festa das Tapas en diez locales, con cantos de taberna, sesión vermú-tardeo que traerá a Ángel, Habana y La Hora Bruja, sin olvidar a las charangas Tíralle do Aire y Os Atrevidos. Se incluye un mercado ecológico y artesanal los días 18 y 19 en la praza da Capela da