El Ayuntamiento de O Pino ha decidido reaccionar ante dos de los males demográficos endémicos en Galicia: la pérdida de población, sobre todo en el campo, y el envejecimiento crónico, procesos que van a más en los últimos años. Y para intentar revertir esta realidad, el equipo de gobierno municipal va a iniciar una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) orientada a modificar la delimitación de los núcleos rurales, de forma que se facilite que los actuales propietarios de parcelas puedan construir una vivienda en dichos terrenos.

Las modificaciones (tanto de expansión como de reducción de los núcleos rurales) se llevarán a cabo en aquellas aldeas –no en la capital– en las que sean los propios lugareños quienes soliciten cambios, con plazo hasta el próximo 28 de abril.

De esta forma, el ejecutivo local de O Pino abre un período de consulta de dos meses para que todas aquellas personas que quieran levantar una vivienda en alguna parcela próxima a las aldeas donde actualmente no se pueden construir casas lo trasladen por escrito en el consistorio. “Unha vez recibidos faremos os trámites administrativos necesarios coa Xunta para modificar a delimitación dos núcleos rurais segundo as necesidades solicitadas polos habitantes”, dice el regidor Taboada.

El alcalde recuerda que esta modificación del Plan Xeral solo puede ser solicitada por parte de los actuales dueños de los terrenos, y siempre que se cumplan determinados requisitos. “Queremos que a mocidade se integre e viva no rural facendo perdurar os oficios tradicionais (como a agricultura, a gandería, o forestal ou a artesanía) e, deste xeito, que poidan afianzar as súas raíces e estar preto dos seus familiares”, aporta Taboada al respecto en un bando que el Concello está distribuyendo por las parroquias. “Esta iniciativa do goberno local está encamiña a facilitar a construción de vivenda unifamiliar en vez de grandes urbanizacións”, asegura la misma fuente.

El proyecto del gobierno de O Pino únicamente se hará en aquellas aldeas o núcleos de población donde realmente exista demanda y sea solicitado por los vecinos. La medida contempla “tanto a reorganización de núcleos tradicionais como a expansión dos mesmos nas diferentes parroquias do concello”, asegura, incidiendo en que “no caso daqueles propietarios que queiran facer unha vivenda nunha parcela próxima ao núcleo que actualmente non é urbanizable imos facilitar o cambio para que se poida construír, sempre que non haxa un impedimento legal”, termina Manuel Taboada.