El Concello de Oroso acaba de poner en marcha una campaña de sensibilización entre las personas fumadoras para combatir la reiterada aparición de colillas en espacios públicos. Por ello, y hasta este jueves, repartirá gratuitamente un total de 2.000 ceniceros portátiles para tal fin.

El alcalde, Luis Rey, explicó durante la presentación de la campaña que el objetivo de esta iniciativa es “concienciar ás persoas fumadoras sobre a necesidade de que teñan un comportamento máis cívico e eviten tirar as cabichas na rúa para, entre todos, conseguir ter un concello máis limpo”. “Coa entrega gratuíta dun cinceiro portátil queremos darlles todas as facilidades para que non teñan desculpa para non facelo”, subrayaba. Además, se ha emplazado un estand informativo ubicado en las inmediaciones de la casa consistorial, en el que cualquier persona fumadora podrá recoger de manera gratuita dicho recipiente portátil. Además, dos voluntarios recorrerán Sigüeiro en busca de fumadores para informarles de esta iniciativa.