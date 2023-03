El mayor plan de cooperación municipal de Galicia, y uno de los más importantes de España, el Plan Único de la Diputación de A Coruña, hace balance de sus primeros seis años de historia, en los que repartió 578 millones de euros en los 93 municipios de la provincia y financió un total de 3.276 actuaciones.

Así, solo en Santiago recibieron 9,5 millones a lo largo de ese periodo, mientras que los 47 municipios de la comarca se embolsaron en torno a 244 millones, lo que sumado roza el 44 por ciento del total.

Así lo explicaban el presidente provincial, Valentín González, y el vicepresidente Xosé Regueira, aludiendo a que la distribución de fondos se llevó a buen puerto a través de un sistema “xusto e trasparente”, que además otorga a los municipios la capacidad de decidir en qué invertir el dinero que tienen destinado.

Según González, “devolvemos aos concellos a liberdade de decidir”, haciendo también hincapié en que el POS+ supone “unha maior eficiencia no funcionamento e un investimento moito maior”. “Cando chegamos ao goberno, o investimento do Plan de Obras e Servizos da Deputación era de 25 millóns ao ano, e agora co Plan Único está entre 85 e 100 millóns de euros anuais; isto supón que os concellos reciben ata catro veces máis fondos da Deputación para financiar as súas obras e servizos”. Además, puso ejemplos, como el de A Laracha, “que pasou de recibir 563.975 € aos 1,5 millóns actuais”.

En cuanto a las cifras totales, en estos seis ejercicios y por municipio, Malpica sumó (en cifras redondas) 3,4 millones; Muxía, 4,8; Cee, 3,6; Camariñas, 3,4; Fisterra, 2,5; Corcubión, 1,2; Dumbría, 4,8; Vimianzo, 6,9; Laxe, 1,9; Ponteceso, 4,3; Cabana, 4,7; Coristanco, 5,9; Zas, 4,7; Carballo, 14,1; A Laracha, 7,2; Muros, 4,5; Carnota, 3,2; Outes, 4,6; Noia, 4,5; Lousame, 3,9; Porto do Son, 5; Boiro, 7,4; A Pobra, 3,4; Ribeira, 9,5; Rianxo, 4,7; Santa Comba, 8,6; Mazaricos, 5,9; A Baña, 4,6; Negreira, 5,6; Brión, 4,3; Tordoia, 3,9; Trazo, 4,2; Frades, 3,2; Ordes 7,7; Oroso, 5,3; Touro, 5,1; O Pino, 5,3; Arzúa, 5,6; Melide, 5,5; Teo, 8; Ames, 11,4; Val do Dubra, 5,1; Boqueixón, 4,4; Vedra 3,6; Rois, 4,2; Dodro, 1,8 y Padrón, cuatro millones de euros.

Entre las obras acometidas, por poner apenas un ejemplo, la capital de Galicia pudo consolidar el puente de Vidán por casi 500.000 €.

El presidente provincial añadía que “por cada millón de euros de investimento en obra pública, créanse 18 postos de traballos directos” por lo que solamente a través del Plan Único, la Diputación ayudó a mantener o crear más de 6.000 de puestos de trabajo en los últimos años en el sector de la construcción.

“Engadan a iso os 3.000 empregos que creamos co PEL, os máis de 50 millóns investidos en obras da rede de estradas, o investimento na área cultural ou social”, trasladaba. Y por si fuera poco, aludió a la contribución de estas inversiones al saneamiento de las economías municipales “especialmente durante os primeiros catro anos”, de cara también a sostener servicios públicos básicos como la iluminación, limpieza, recogida de basura o servicios sociales.

Además, se incluye un fondo social que nació “coas necesidades da pandemia e nestes tres anos permitiu financiar con 28 millóns de euros políticas sociais nos concellos que benefician ás persoas máis vulnerables, axudan á conciliación ou apoian ás familias” necesitadas.

Y a su vez, el vicepresidente, Xosé Regueira, se encargó de anunciar que en el pleno de este mes se incorporarán 42 millones de euros más al Plan Único 2023, “o que o sitúa no horizonte dos 90 millóns, deixando para a corporación vindeira moitas facilidades para xestionar unha cantidade importante de recursos” aseguró. También se refirió a que se trata “dun instrumento de planificación rápido, eficaz, claro e transparente” y repercute en “practicamente toda a obra pública municipal”.