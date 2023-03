La concejalía de la Igualdade e Promoción da Saúde del Concello de Ames organizó la tercera edición de la carrera de obstáculos Moitos camiños, mesma meta que tuvo que ser reprogramada por las inclemencias del tiempo. La prueba, que se desarrolló en el parque verde central de Milladoiro, contó con alrededor de doscientos participantes, en una actividad enmarcada dentro de la programación del 8M que se está organizando a lo largo de todo el mes de marzo.

La tercera edición de la carrera de obstáculos se desarrolló en un ambiente festivo y muy familiar, arropada por los dos centenares de vecinos que se acercaron pese al mal tiempo al parque verde central, situado en O Milladoiro, para participar en la iniciativa, organizada por el departamento de Igualdade con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo.

La concejala de Benestar Social, Igualdade e Promoción da Saúde, Luísa Feijóo, destacó la buena acogida que tuvo nuevamente la prueba a pesar de las previsiones metereológicas: “Trátase dunha actividade moi especial na que as persoas participantes percorreron uns 1.500 metros e se enfrontaron a máis de 12 obstáculos, cada un deles cunha mensaxe que reflicte os atrancos aos que se enfrontan as mulleres no seu día a día. O obxectivo desta actividade é invitar á reflexión e á conversa en familia sobre os obstáculos que enfrontamos”, señaló.

ORGULLO.

En esta exhibición de orgullo feminista participaron numerosas familias de Ames que superaron de forma conjunta los diferentes obstáculos instalados en el circuito. También estuvieron presentes la propia concejala de Igualdad, Luísa Feijóo, y Oliva Agra y Belén Castro, ambas integradas en el grupo municipal popular.

El recorrido tuvo una distancia de 1.500 metros y contó con más de doce obstáculos de baja dificultad para superar. De este modo, hubo zonas para reptar por el suelo, pirámides, ruedas, equilibrios, muros verticales y tubos, entre otras. Asimismo, a lo largo del recorrido se dispusieron diversos mensajes para visibilizar los obstáculos y las dificultades que tienen que superar las mujeres en su vida diaria: empoderamiento, techo de cristal, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad o mismos derechos, entre otros. Los presentes fueron agasajados con una camiseta y una medalla. Anteriormente, el Concello puso en marcha el acto institucional del 8M, y programó teatro, talleres y una exposición.