La casa de la cultura de Bertamiráns acogerá la valoración de los resultados de la experiencia de inmersión lingüística en la que participaron durante tres semanas cerca de 3.000 alumnos locales en el marco del proyecto Modo galego, actívao! Será este miércoles 22 –promovido por la Real Academia Galega y el Ayuntamiento de Ames–, y la noticia llega tras constatarse un evidente desplome entre los chavales que emplean la lengua de Castelao.

Así, y a través de la elaboración del Mapa sociolingüístico escolar de Ames hace tres años, se detectó una pérdida del 10 % de galegofalantes iniciales ya en el primer contacto con el medio educativo (etapa infantil). Este porcentaje va creciendo en los sucesivos cambios de ciclo hasta cifras muy preocupantes: en Secundaria solo el 11 % del alumnado se expresa en la lengua de Rosalía, y otro 11 % es bilingüe, frente a un 77 % de hablantes habituales de castellano, la mayoría de ellos monolingües.

La puesta en común, de entrada libre, tendrá lugar a partir de las 19.00 horas y contará con la participación de representantes de la Academia y del Ayuntamiento y de la comunidad educativa. Se estrenará además un vídeo de sensibilización grabado por alumnado, y que podrá verse en las redes sociales de las dos primeras instituciones citadas.

Henrique Monteagudo, vicesecretario de la RAG y coordinador del Seminario de Sociolingüística; Gabino Vázquez-Grandío, técnico del mismo seminario; y Escarlata Pampín, concejala de Normalización Lingüística de Ames, intervendrán en un acto en el que hablarán de la experiencia directa en los colegios y entre las familias Enrique Gil Gil, coordinador del EDLG del CEP de Ventín; Javier Cacheiro López, presidente de la ANPA del mismo colegio; Alonso Barreiro Caxade, director del CEIP de Barouta; y Mª Carmen Liñares Liñares, directora de Agro do Muíño.

La experiencia de compromiso lingüístico se desarrolló durante veintiún días (desde el 27 de febrero y hasta la semana pasada) en la Escola de Educación Infantil de Milladoiro; las unitarias de Covas y A Igrexa; y los colegios de Barouta, A Maía, Ventín y Agro do Muíño. La iniciativa se inspiró en 21 días co galego, pero va más allá, al adelantarse a las primeras etapas educativas e implicar, por primera vez, los colegios de un mismo ayuntamiento al mismo tiempo y extenderse al conjunto de actividades educativas, complementarias y extraescolares de gestión local. Se incluyeron estrategias para impulsar el compromiso lingüístico no solo de alumnos y docentes, sino también de las familias.