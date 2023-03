“O proxecto aprobarase neste semestre; no seguinte licitarase e no 2024 dotarase nos Orzamentos do Estado”. De esta forma tan rotunda el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, comprometía la humanización del mayor núcleo de Ames, Milladoiro, con dos carriles, aceras amplias, mediana ajardinada y una vía para ciclistas... eso sí, a costa de perder plazas de aparcamiento en Rosalía de Castro (en concreto, según el anteproyecto las 130 actuales se quedarían en 52).

Así lo ponía de manifiesto Miñones, quien elevaba el presupuesto que se destinará hasta los 7,88 millones y recordó que la intervención se ejecutará con fondos europeos dentro del proyecto de agenda urbana (un epígrafe bajo el que se acometen también la reforma de las travesías de As Pías en Ferrol y Xinzo de Limia). La inversión, que canalizará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se prolongará entre los kilómetros 67+075 y el 68+600. Así lo planteaban algunas residentes en el entorno de la localidad mientras el Concello buscará ‘bolsas’ El acto convocado en las inmediaciones del cuartel de la Benemérita en Milladoiro atrajo también a residentes del entorno. Este fue el caso de una veterana vecina que pedía explicaciones sobre la gente reunida para la presentación, aplaudiendo el alcance de las obras una vez que se lo aclaraban. Sin embargo, otras lugareñas mostraban sus dudas ante el recorte de estacionamiento que traerá aparejada la humanización, “porque hai moita xente que non ten garaxe”, criticaban. Y también hubo quien aprovechó para pedir explicaciones sobre cómo quedará su vivienda después de las actuaciones, y si se resolverá “o problema que temos cas canalizacións”, comprometiéndose el regidor a remediarlo y a buscar bolsas de aparcamiento en este entorno. Sobre su alcance, incluirá la reordenación y optimización del espacio público, delimitando uso y funciones de cada una de las zonas; pavimentación de aceras, aparcamientos, carriles de circulación y vía ciclista; creación de un itinerario peatonal accesible; disposición de zonas para viandantes; espacios de carga, descarga y aparcamiento reservado; reposición de servicios afectados, así como la renovación de firme y adaptación de la señalización existente. A juicio del delegado, “con esta obra facemos cidade en Ames. Rompemos barreiras e gañamos espazo para as persoas”, remarcó. También insistió en que “os concellos sodes protagonistas da modernización que lidera este Goberno, cun impacto directo na vida cotiá das persoas”, terminaba. Además, la reforma urbana incluye dos intervenciones en forma de glorieta para facilitar la comunicación con los márgenes de la gran avenida. Una a la altura de las calles Cruxa y Figueira, y la segunda entre la rúa Castelao y Madalena, de forma elíptica y con un carril central que permitirá que los autocares puedan girar a la izquierda. Así lo trasladaba el técnico autor del proyecto, Francisco Prego, ante las autoridad citada, más el alcalde, concejales de varios grupos, mandos policiales y de la Benemérita. AÑOS. Esta iniciativa viene fraguándose desde el anterior mandato, e implica a los vecinos, patronales y comerciantes, que llegaron a englobarse en una plataforma. La primera medida para aliviar el tráfico –casi 30.000 vehículos al día– de la N-550 fue la de desviar a los camiones de más de 30 toneladas (algo más de un centenar por jornada) a través de la autovía a Brión AG-56 y el ramal de As Galanas, alternativa autonómica que desde los ejecutivos central y municipal señalan ya como la mejor variante posible, tal como exige la normativa. La segunda actuación para reducir el paso de vehículos será la mejora de la intersección de la carretera N-550, en el kilómetro 67,150, con el vial SC-20, en el punto quilométrico 10,350. Se trata de una intervención que se ejecutará en la rotonda de entrada a Milladoiro desde Santiago, con un ramal que enlazará con el polígono de la mayor urbe. Y está ya en información pública, tras aprobarse provisionalmente por el Ministerio de Transportes bajo un presupuesto estimado de 592.196 euros (IVA incluido). Por último, el regidor Blas García subraya que “esta obra vai a proxectar o que é O Milladoiro do futuro. A través deste proxecto imos a acabar coa división que existe entre a zona antiga do Milladoiro e a zona nova desta localidade”, y dinamizando la actividad empresarial y la ocupación de los bajos comerciales. La reducción del aparcamiento genera inquietud entre los vecinos.