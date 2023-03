Los operarios de la Xunta trabajan estos días para reparar el socavón que se abrió en el kilómetro 17,9 de la carretera AC-543 que une Santiago y Noia, a la altura de Rois, y que obligó a cerrarla al tráfico. En concreto, en la jornada de este martes excavaban el vial de lado a lado para solventar la causa del hundimiento y poder reabrir el tramo la próxima semana (ahora se desvía por el corredor). Según la Consellería de Infraestruturas, “o socavón vén derivado dunha tubaxe de drenaxe transversal de 600 milímetros de diámetro, que hai que levantar e substituír”, señalando como causa “un fallo dunha obra de drenaxe transversal”. “Existía unha taxea antiga de pedra que no seu día foi ampliada para permitir ampliar tamén a plataforma da estrada. A ampliación foi cun tubo de formigón, e o fallo sucedeu na unión entre ambas as seccións. Nese punto, a auga foi saíndo da obra de drenaxe e lavando a explanada da estrada, ata que as capas de asfalto se afundiron”, indican. El objetivo es alcanzar la obra de drenaje afectada para substituirla.