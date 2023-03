El paseo fluvial de Bertamiráns ya cuenta con un sistema de detección temprana de inundaciones. Y, concretamente, se instaló una estación de aforo en el Rego dos Pasos, afluente del río Sar. Así, gracias a la inversión de 11.555 € (IVA incluido) se podrá monitorizar el nivel del caudal en tiempo real para tratar de evitar inundaciones, algo habitual en las épocas de fuertes lluvias.

Así, esta emblemática zona verde ya cuenta con un sistema de detección anticipada de inundaciones con la instalación de una estación de aforo en el curso, un afluente del Sar que configura el paseo. De esta forma, se va a poder comprobar el nivel del caudal en tiempo real para tratar de evitar cualquier riada, algo habitual en épocas de fuertes lluvias.

Se trata de una de las actuaciones recogidas en la EDUSI Impulsa Ames del Concello. La instalación corrió a cargo de la empresa Prointega Ingeniería SL, y cuenta con sendos mecanismos a ambos márgenes de la carretera AC-543, en la entrada de la localidad. De un lado se colocó un panel solar fotovoltaico y el armario de control del sistema, y de otro lado está el nivel de medición del caudal y la sonda de nivel. Es un sistema de prevención que proporciona una alerta en zona de riesgo de inundaciones para, ya en caso de alerta, activarse el plan de emergencia local.

El innovador sistema permitirá conocer, a tiempo real, el nivel de caudal del río, habilitando una monitorización del caudal en tiempo real. También cuenta con un sistema de alimentación autónomo mediante energía solar, y emplea una tecnología sostenible y muy respetuosa.

RIESGO.

Esta estación de aforo responde al Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, que recoge la declaración de 207 Áreas con Riesgo Potencial de Inundación. Con esta estación de monitorización de nivel se dispondrá de datos a tiempo real para saber como actuar, para anticiparse y tomar siempre las medidas idóneas ante el riesgo de un desbordamiento.

En el acto de presentación interviron el concejal de la unidad ejecutora de la EDUSI encargado de este proyecto, Manuel Lens; el gerente de Prointega Ingeniería SL, Fernando Lema; y el alcalde de Ames, Blas García. Lens dijo que “esta estación de aforo é un innovador sistema de detección temperá de inundacións que nos permitirá coñecer, a tempo real, o nivel de caudal do río. Esa información será de vital importancia, xa que será a que nos guíe á hora de tomar decisións, e daranos un tempo precioso e moi valioso para anticiparnos e implementar as medidas necesarias para que as cidadás e os cidadáns de Bertamiráns no sufran molestias; para que as infraestruturas non se danen; e para que os inmobles non acumulen danos causados pola auga, ano tras ano. Ese é o noso labor como goberno municipal, e aí céntranse os nosos esforzos”.

Por otra parte, el gerente de Prointega Ingeniería SL, Fernando Lema, explicó que “o sistema consiste nun sensor de nivel que transmite os seus datos a un rexistrador e que, a través dunha comunicación GSM, envíaos aos nosos teléfonos ou ordenadores. Componse dun panel solar e unha batería que lle permite ter autonomía. Notifícanos as variacións de nivel superiores a quince centímetros en 30 minutos, ou calquera nivel superior a un metro e medio. Con iso podemos adiantarnos a calquera continxencia que poida ocorrer”.

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Ames, Blas García. Dijo que “esta é unha das actuación cun dos importes máis baixos incluídas na EDUSI Impulsa Ames. Aínda así é un das actuacións máis importantes. Os que sodes de Bertamiráns dende sempre e os que pasábamos por aquí recordamos as famosas inundacións que se producían aquí. Afortunadamente solucionouse este problema coa construción do paseo fluvial de Bertamiráns –premiado además como obra civil– que ademais lle dá moita vida a esta localidade”, acaba.