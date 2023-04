La localidad de San Miguel de Sarandón se convierte este fin de semana en la gran bodega del vinos de la subzona de la DO Rías Baixas, Ribeira do Ulla. Y es que esta localidad vedresa acoge hoy sábado y mañana domingo la XLI festa de Exhaltación do Viño da Ulla en la que además de degustar el producto elaborado por las once bodegas participantes, incluye también un amplio programa de actividades entre las que no faltan conciertos, rutas moteras y de coches antiguos y una muestra de artesanía, entre otras.

El programa de pone en marcha a las 12.00 de este sábado con la quinta cata-concurso oficial en el pazo Vista Alegre. Ya por la tarde, a partir de las 16.00 ruta mototurística por los viñedos y a las 18.00 en el campo de la fiesta de Sarandón se abrirá la muestra de vinos para el público y también la artesanía. En este primer día, la música la pondrán A Banda da Loba y Monoulious DOP (22.00 horas). Ya mañana domingo, a las 11.00 se celebrará la ruta de coches clásicos por los viñedos y para las 13.15 horas está previsto el pregón que corre a cargo de la actriz y presentadora María Mera, así como el nombramiento de los nuevos miembros de la Orde dos amigos/as do Viño da Ulla, y posterior entrega de premios de la cata. A partir de las 14.00 horas se podrá disfrutar con la música del grupo de acordeones Os Lóstregos, la charanga BB+ y la agrupación folclórica Cantigas e Agarimos. Y a las 19.30 horas la orquesta Panorama pondrá el broche.