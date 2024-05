Por fin podemos eliminar la papada: desarrollan una sencilla técnica que puedes hacer cada día para decirle adiós

La papada es una de esas imperfecciones sobre la que muchas personas ponen su foco. No supone ningún tipo de limitación física ni es ningún indicio de un problema de salud, pero no son pocos los que desean cambiar esa piel colgante por un rostro y una mandíbula mucho más marcados.

Por ello, algunas personas acuden a las operaciones estéticas en busca de cambiar eso que no les gusta de sí mismos. Sin embargo, no es del todo necesario, pues a día de hoy existen multitud de remedios naturales que pueden paliar eso que no te gusta.

La papada no es una excepción y, debido a lo común que es esta preocupación, en los últimos tiempos se ha popularizado mucho la aplicación del método 'mewing', una fórmula de tonificación facil que promete fortalecer los músculos de la cara.

¿Qué es el método 'mewing'?

Aplica la técnica mewing para eliminar la papada / PEXELS

Si todavía no ha llegado a tu feed ningún vídeo sobre el método 'mewing', te explicamos qué significa. Se trata de una técnica que consiste en posicionar la lengua en la parte superior del paladar y mantener una postura facial correcta.

Lo primero que tienes que hacer es colocar la lengua en el techo de la boca, detrás de los dientes superiores. Seguidamente, debes adoptar una posición erguida para alinear correctamente la columna vertebral y favorecer así el efecto de tonificación en la zona.

Además, la respiración es fundamental en el método 'mewing'. Practica respiraciones profundas mientras mantienes la lengua en esta posición. Como para cualquier otro músculo, el entrenamiento es fundamental, por lo que debes practicarlo regularmente para conseguir los mejores resultados.