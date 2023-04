De esta forma, el programa formativo se orienta a personas mayores de 50 años de las comarcas del entorno de Santiago de Compostela y Lugo y su área de influencia administrativa y sociocomunitaria, que por diversas razones no pueden cursar el Programa Universitario Superior IV Ciclo en instalaciones universitarias. Actualmente, sus charlas (enmarcadas en tres seminarios con dos sesiones cada uno, técnica y práctica) intentan cubrir el área de Ciencias, la de Humanidades y también la de Artes. Y en la presente edición constan actividades lectivas en Ribeira, Arzúa, Outes, A Pobra, Porto do Son, Noia, Muros, Vedra, Melide, O Pino, Ordes, Teo, Rianxo y Padrón, así como en Lalín, Silleda y A Estrada (el 65 % del total) más otros municipios, como Xinzo de Limia, Vilagarcía de Arousa, Pantón, Cambados, Mondoñedo, Sober, Monforte, Xermade y Chantada.

Para sumarse al mismo no se necesitan conocimientos ni estudios previos, y la matrícula puede formalizarse en los propios ayuntamientos que acogen las actividades y que, además, ceden sus auditorios o casas de la cultura para acoger las actividades. Un ejemplo está en el Concello de Teo, donde celebrarán entre el 20 y el 27 de este mes un seminario sobre plantas medicinales (con salida para recolectarlas), pero también sobre los prejuicios del edadismo (la forma de entender el envejecimiento) y un tercero sobre el arte y la historia de la Catedral de Santiago, con visitas a sus cubiertas y pórtico. La sede será el auditorio Constante Liste, y en el cuadro docente constan expertos como Pilar Riveiro, Nieves Rodríguez o Dolores Barral.

Pero hay mucho más, y por ejemplo, en Rianxo abordarán también desde el próximo día 18 los servicios del hogar y reclamaciones, o la Carta Xeográfica de Galicia de Fontán. A su vez, en Padrón añadirán desde el 5 de junio cuestiones tan de actualidad como los trastornos del sueño.

Desde la organización, con su directora Esther Olveira al frente, subrayan que “a Xunta de Galicia, as deputacións galegas, os concellos e a USC deben xogar un papel fundamental” en divulgar el conocimiento, con la mira puesta en que la universidad “sexa un pulmón de osíxeno do coñecemento tamén na contorna rural galega, tanto dos dous campus composteláns como naquelas que son zona de influencia nas demais provincias galegas”, reseña.

LA PROTAGONISTA

Esther Olveira, directora IV Ciclo Universitario

“Sumouse xente de ata noventa e catro anos”

Para Eshter Olveira, directora del Cuarto Ciclo de la Universidade de Santiago, la clave está “en achegar de xeito divulgativo o coñecemento da universidade ás persoas que non teñen acceso”, sobre todo por residir en el rural, lejos de las grandes sedes. Resalta que basta con tener más de cincuenta años (”aínda que sumouse xente de ata 94 ao programa”, afirma) y destaca el apoyo de administraciones como la Xunta, diputaciones o concellos. Sobre la confección del programa para cada curso, añade que “téntanse cubrir as tres grandes áreas (Ciencias, Humanidades e Arte) pero sempre segundo as enquisas que facemos en cada edición, xa que estamos abertos a outras demandas do propio alumnado, dos concellos e dos departamentos universitarios”