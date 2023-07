La empresa láctea gallega Feiraco, integrada en la Cooperativa Rural Gallega Clun y con sede en Ames, acaba de recibir un nuevo reconocimiento: su mantequilla Únicla ha sido escogida por la OCU –Organización de Consumidores y Usuarios– como la mejor entre todas las que se pueden encontrar en el mercado a nivel estatal.

Para llegar a esta conclusión, la OCU llevó a cabo un estudio comparativo de un total de 63 mantequillas diferentes (tradicionales, con sal y ligeras), en el que se analizó la composición nutricional y la lista de ingredientes de cada una de ellas. Además de las grasas, sal y azúcar, se tuvieron en cuenta los aditivos que se incorporan al producto. Tras las pruebas, el organismo llegó a la conclusión de que sólo puede tener la consideración de “elección aceptable” la mantequilla Únicla, procedente de granjas certificadas en bienestar animal y premiada por su sabor por el International Taste Award. En este estudio alcanzó una puntuación de 43 dentro de la escala saludable de la OCU. Ninguna de las demás marcas analizadas superó la prueba, siendo clasificadas como una “mala elección” o una “muy mala elección”.

A diferencia de otras mantequillas convencionales, Únicla está hecha única y exclusivamente de mantequilla, sin otros ingredientes o aditivos y es mucho más fácil de untar. Respecto a sus valores nutricionales, tiene un valor energético de 3056 kJ / 743 kcal y, en comparación con otras, sus grasas saturadas se reducen de casi 60 gramos hasta los 47,5. Además, la aportación tanto de Omega 3 como de ácido linoleico conjugado (entre otros beneficios para la salud, favorece la eliminación de grasa, ayuda a reducir el colesterol, mejora la función inmunológica y tiene efecto antioxidante) se dispara en relación a otras marcas: 1,31 g por 0,33 g en el caso del Omega 3 y 1,64 g por 0,57 g en el caso del ácido linoleico conjugado.

“Consideramos que é unha moi boa nova e que este estudo independente da OCU pon á manteiga Únicla onde merece: como a mellor do mercado. Cómpre dicir que a categoría de ‘elección aceptable’ débese á metodoloxía empregada no estudo, no que se emprega o cálculo Nutriscore, que é un cálculo moi limitado e penaliza moito as graxas saturadas, por iso ningunha manteiga (nin tampouco ningún aceite, por exemplo) xamais alcanzará máis cualificación, o que non significa que non sexa un producto excelente, como queda demostrado”, indicaban desde Feiraco.

Esta cooperativa nacía en Negreira hace ahora 55 años, y se integró en Clun a finales de 2016.