Después de mes y medio de veda, el pulpo regresará este lunes a las lonjas con el fin de satisfacer a los paladares de gallegos y foráneos que gustan de este preciado manjar, y también con el objetivo de superar, o al menos igualar, las cifras de capturas e ingresos de la última campaña, en la que se comercializaron en Galicia más de 2,2 millones de kilos por valor de 20,5 millones de euros, de los cuales el 50% fueron subastados en las rulas del litoral de Área, comprendido entre Caión (A Laracha) y Rianxo, según datos de Pesca de Galicia.

La nueva campaña extractiva se prolongará hasta la primavera de 2024, estableciéndose un tope máximo de capturas hasta el 31 de agosto de 35 kilos por barco y día, al que se deben sumar otros 35 kg diarios por cada tripulante, hasta un máximo de 240 kg/jornada.

El resto de la temporada la cuota máxima será de 55 kilos por embarcación y día, y otros tantos por cada tripulante hasta un máximo de 350 kg por barco y jornada de trabajo. El número de nasas permitido queda establecido en función del tamaño de la embarcación y del número de marineros enrolados a bordo.

En el litoral comprendido entre cabo Silleiro y Corrubedo los aparejos tendrán que levantarse y ser llevados a puerto todos los días, excepto en la zona entre cabo Silleiro y Con da Aguieira en fondos superiores a los 20 metros, al igual que en la cara oeste de la isla de Ons, desde Con da Serriña hasta el islote Centulo.

En el resto del litoral gallego las nasas podrán permanecer caladas incluso durante el periodo de descanso semanal, tal y como se contempla en el plan experimental para la gestión de esta especie para la campaña 2023/24.

A mayores, la Consellería do Mar está ultimando la modificación de la orden por la que se regulan los tamaños mínimos de diversos productos pesqueros en la comunidad autónoma, con el objetivo de permitir un margen de tolerancia de 50 gramos, en relación con la talla mínima de un kilo, después de realizada y registrada la pesada en el momento del desembarque.

Al igual que en años anteriores, la flota dedicada a la pesquería del pulpo afronta el inicio de esta nueva campaña con moderado optimismo, ya que son conscientes de que es a partir del otoño cuando esta especie alcanza su punto óptimo y cuando las capturas son mayores, siempre y cuando se trate de un año normal.

Así, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Malpica, Pedro Pérez, señaló que “cando se rematou a última campaña aínda había algo de polbo, e veremos agora como se atopa o recurso”. Lo normal, añadió, “é que nos primeiros quince días despois da veda as capturas sexan boas e despois seguramente teremos un baixón durante o resto do verán, á espera que volvan a recuperarse a partires do outono”.

En el puerto de Malpica está previsto que este lunes comiencen la pesquería del pulpo unas quince embarcaciones, incluídas las chalanas, si bien “moitas delas vanse adicar máis a pesca da centola que ao polbo”, afirmó el patrón mayor, dado que dicha especie puede aportarles una mayor rentabilidad.