En el cónclave de Nós Pobra, BNG, PSOE y VIP hubo fumata blanca a última hora del viernes para entregar la Alcaldía al número tres de la primera formación, Xosé Carlos Vidal, quien presidirá un gobierno cuatripartito cuyos detalles se cerraron a tres horas de la sesión de investidura celebrada ayer. Nós Pobra entregó así la cabeza de su candidato y anterior regidor, Lois Piñeiro, cediendo al veto de nacionalistas e independientes, que amenazaban con dejar gobernar al PP como la lista más votada.

La sesión de investidura transcurrió sin incidentes, aunque entre el público asistente se escucharon palabras como “vergüenza” y “traidor” supuestamente dirigidas al edil independiente Eloy Sobrido, quien se negó a pactar con el PP al que en su día estuvo vinculado como presidente de Nuevas Generaciones.

“A estas alturas case todos sabedes do proceso tan complicado que nos trouxo ata aquí e tamén que eu non era a primeira opción do meu partido, Nós Pobra. O caso é que, por diversas circunstancias, son eu o que acabou sendo proposto como alcalde. Iso foi posible grazas, en primeiro lugar, á xenerosidade de Xosé Lois, quen foi quen de botarse a un lado para poder así conseguir desbloquear unha situación moi complicada, polo que é de xustiza que sexa el o primeiro que apareza nos meus agradecementos”, dijo Vidal al inicio de su intervención tras recibir el bastón de mando de su antecesor.

“Estou aquí para servirvos, sexades de esquerdas ou de dereitas, relixiosos ou ateos, traballadores ou empresarios. Non vai haber diferenzas. Esta é a vosa casa. Teño moi claro cal é o meu deber como alcalde, e ese deber é para con todos vós”, añadió el nuevo mandatario.

Xosé Carlos Vidal fue el bibliotecario municipal durante 35 años. “Non teño un perfil político e tampouco experiencia algunha neste campo, pero o que si vos podo prometer é traballo, dedicación e compromiso”, aseguró al término de su discurso.

En cuanto al reparto de áreas y las retribuciones del nuevo ejecutivo pobrense, las cuatro fuerzas políticas se reunirán la próxima semana. Al respecto, Sobrido dijo a este diario que “faltan por perfilar los detalles del preacuerdo alcanzado”, aunque desde Nós Pobra fueron muy claros al ceder a la exigencia del VIP y del BNG (que la Alcaldía no fuese ni para Piñeiro ni para su número dos, Estefanía Ramos), algo que condicionaron a sus demandas sobre áreas de gobierno y dedicaciones. Es decir: en teoría, esos detalles están cerrados.

Con todo, ya en el pasillo del Concello, Sobrido se mostraba “satisfecho” con el pacto “en tanto que mantuvimos nuestras líneas rojas, si bien tuvimos que ceder en una: que la Alcaldía no recayese en Nós Pobra”.