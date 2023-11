La empresa Arlit Diseño e Impresión de Silleda acaba de lanzar una nueva edición de su campaña Este Nadal non cortes pinos en la que ha implicado al popular influencer y creador de contenido digital José Turvegal en la promoción de los árboles de cartón sostenibles que comercializa en toda España a través de la web www.nocortespinos.com. El objeto es “fomentar un Nadal máis ecolóxico e responsable co medio natural”. Así, el gerente de Arlit, Álex Domato, recuerda que esta iniciativa surgió en noviembre de 2020 con el objetivo de “evitar que se corten ou arranquen piñeiros naturais para decorar os fogares nas festas do Nadal e que nas cidades acaben tirados arredor dos contedores de lixo pasado o Día de Reis”. “A alternativa que promovemos desde Arlit é comprar árbores de Nadal sostibles, que están fabricadas en cartón con certificado FSC, o que acredita que esa materia prima provén de montes nos que se realizou unha xestión forestal responsable, e que son reutilizables”, reseñaba la misma fuente.