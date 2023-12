O Concello de Ames rendeu unha sentida homenaxe Xan María Castro Paz, falecido en novembro e que fora presidente da Fundación 10 de Marzo e secretario xeral de CC.OO. en Galicia entre os anos 2000 e 2009. No acto, celebrado no Pazo da Peregrina, o alcalde, Blas García, agasallou á familia cun retrato do sindicalista, e ao remate descubriuse unha placa xunto a unha árbore plantada na honra de Xan María.

Acto de homenaxe en memoria de Xan María Castro esta tarde no Pazo da Peregrina A sala de exposicións encheuse de amigos e amigas do que fora veciño de Ames durante 30 anos. O rexedor louvou a súa “longa traxectoria sindical e vital” e subliñou que “foi unha persoa que traballou e defendeu os dereitos laborais e os valores da igualdade”. Pola súa banda, Amelia Pérez, secretaria xeral de CC.OO, destacou que “se algo caracterizaba a Xan María era o seu sentido da lealdade, cos seus amigos e compañeiros, co seu sindicato e cos principios da organización”. Pechou o acto Iago Castro, fillo do sindicalista, quen definiu ao seu pai como un home “disciplinado, bondadoso e valente”.