El regidor de Dodro, Xabier Castro, anima a asistir al encendido de la iluminación navideña este sábado desde el núcleo local de Vigo, a las 21.00 horas. De esta forma, incide en que, sin destinar un millón de euros, los dodreses tienen una localidad para la inauguración que se denomina igual que la ciudad olívica. Además, confirma la actuación, el día 22 de Os monstros de cores en el pabellón (17.00 h.) y una obra sobre el Apalpador el 27 en la casa de la cultura (18.00 h.).

Castro explica que “non precisamos de millóns de euros para desfrutar do Nadal, nos tamén temos un Vigo, na parroquia de Dodro, co que acender unhas festas tan nosas, ademais de aforrar cartos en desprazarnos a o Vigo de Pontevedra”.