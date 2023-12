Alumnos del Instituto do Milladoiro, en Ames, se reunieron en torno a la ANPA Ampamilla para despedir el año recopilando deseos para el próximo año y valorando en la Festa do nacemento da luz los aspectos más destacados de su centro. Entre ellos, como no, la diversidad cultural, con más de 20 nacionalidades, pero también pusieron en valor la cantidad de equipos y grupos a los que sumarse.

Estos colectivos cubren apartados como el de la normalización, convivencia, equipo de ayuda, igualdad, Millafaladoiro, club de ciencias, biblioteca, club de debate. Pero también estuvo presente en la celebración la amistad y lealtad entre compañeros (la mayoría se conocen desde pequeños); constituir una familia grande y diversa; o el profesorado cualificado y profesional que enseña con pasión”, subrayan desde la ANPA, poniendo en valor “el ambiente festivo y alegre y el buen comportamiento cívico” de los jóvenes. El ANPA del instituto de O Milladoiro despide el año este jueves con la primera ‘Festa do nacemento da luz’ También disfrutaron de las 12 gominolas de la suerte de A Ratiña Golosa, del chocolate caliente elaborado por Luis, responsable de la cafetería de la casa de cultura, y de la música de DJ Geno, elaborando los jóvenes una lista de canciones que incluyó temas Tanxugueiras, Rozalén, A banda da Loba o Mariah Carey. Entre los deseos para el 2024, los alumnos de Bachillerato pidieron que se les permita salir en los recreos, así como a primera o última hora, en el caso de que el profesorado no esté y siempre con autorización paterna. Los de 4º de la ESO quieren ir de excursión, ya que no está claro que vayan a poder realizarla y, por supuesto, “aprobar todo”. La ANPA asegura que ya está en ello.