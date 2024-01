Se veía venir, y llegó; pero había que ir, y se fue. Así podría resumirse lo ocurrido este sábado en muchos de los arenales gallegos afectados por la marea plástica provocada por la carga perdida por el Toconao en aguas portuguesas. Varios concellos organizaron limpiezas para este fin de semana y, a pesar del temporal de viento y lluvia que azotó el litoral por los últimos coletazos de la borrasca Hipólito, cientos de voluntarios y voluntarias respondieron a los llamamientos, sumándose a los 300 operarios desplegados por la Xunta.

En Ribeira, por ejemplo, más de un centenar de personas, convocadas por Greenpeace y por el Concello, acudieron a la playa de Balieiros, la primera que recibió el impacto del vertido. Bajo la lluvia, participaron en las limpiezas las más de cien personas inscritas (se puso un límite de 130 por razones logísticas). Armadas con guantes, plumas, pinceles, capachos y, sobre todo, de mucha paciencia, acabaron repartiéndose en grupos por varias playas: dado que en la de Balieiros no había mucha cantidad de pélets en la arena (el día anterior sí, pero el mar se los llevó) se desplazaron también a las de As Barreiras, Espiñeirido y O Castro.

Una empresa local (Pepe de Adelino S.A.) colaboró aportando cuatro cribas dobles y dos individuales. El Concello equipó a los voluntarios con guantes y bolsas. Entre los participantes estaban el alcalde, Luis Pérez, y varios ediles del gobierno.

“La zona, caracterizada por un largo arenal en mar abierto, está respaldada por un sensible cordón dunar y forma parte de la Red Natura 2000 de Galicia, la más exigua del Estado con un escaso 12% de la superficie de la Comunidad”, explica Greenpeace.

“NUNCA SE RECOGERÁ TODO”. Rafael Pazos es ribeirense y trabaja como funcionario en la Xunta. “Hemos venido mi esposa y yo porque queremos echar una mano en la medida de nuestras posibilidades. Aunque es una tarea muy complicada, que depende de las mareas. Los pélets se dispersan mucho y, además, cuando crees que una playa está casi limpia, pronto vuelve a estar como antes. En cierto modo es un trabajo desesperante, pero sumando gente, cada día, al menos algo paliaremos este desastre. Pero nunca se van a recoger todos los pélets”, señala.

Noa Calvo, de Lalín, es estudiante y acudió a Balieiros con sus compañeros de piso. “Hay quien recoge las microbolas una a una, quien lo hace con un colador, quien las barre con un pincel... Cada uno como puede, pero lo importante es hacerlo”, explica sin dejar de limpiar.

Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, dijo que la limpieza de este sábado en Ribeira fue “muy difícil” porque la lluvia y el viento complicaron la recogida de pélets. De hecho, Greenpeace planteó la posibilidad de suspender la actividad, pero los voluntarios decidieron llevarla a cabo. Con todo, dicha organización, que convoca estas limpiezas en Galicia en coordinación con los concellos afectados, no la hará este domingo precisamente por el fuerte temporal.

Santos considera que “con el temporal de este sábado, el mar se llevó gran cantidad de pélets que volverán a inundar las playas” y elogió el trabajo de los voluntarios “que están recogiendo bola a bola”. “El grueso del vertido del Toconao quedará en el mar durante décadas”, dijo.

También en Noia el Concello colaboró con el colectivo Noia Limpa en una limpieza en la playa de Boa, aportando material y coordinando.

En Laxe, un grupo de voluntarios acudió a la playa de Traba para participar en la limpieza que organizó el Concello. En la de Soesto lo hicieron operarios de Medio Ambiente.

Para este domingo hay previstas también acciones de limpieza en varios puntos. Meteogalicia estima que las condiciones meteorológicas para la llegada de pélets a la costa serán “propicias” en esa jornada, en la que se prevé que el viento tome un componente suroeste, lo que hará que sean de mar hacia tierra.

Aunque no muy intensos, según Meteogalicia este fin de semana habrá viento en la costa y va a haber lluvia, por lo que la Xunta de Galicia pide precaución a la gente que de manera voluntariosa se vaya a acercar a las playas gallegas para la retirada de pélets. Por otra parte, “las condiciones de claridad no son las mejores y no ayudan en la búsqueda de sacos en el mar”, según señala la Consellería de Medio Ambiente.

María Souto, meteoróloga de Meteogalicia, señala que en estos momentos predomina una corriente marina que “va de sur a norte”, que cuando llega a la parte norte de Galicia “gira hacia el Cantábrico” y que “continuará igual los próximos días”.