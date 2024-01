La capital de la comarca de Deza se prepara para los "días grandes" de su fecha más destacable, la Feira do Cocido. El alcalde de la localidad, José Crespo, acompañado de la concejala de Turismo, Begoña Blanco, el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, y la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, presentaron el programa de la cita gastronómica en el CSHG (Centro Superior de Hostelería de Galicia) ante la atenta mirada de los medios de comunicación. La localidad celebra la quincuagésimo sexta edición de este evento que atrae cada año a cientos de visitantes.

Las jornadas de este plato de la cocina gallega comenzarán el 4 de febrero, pero antes se podrá disfrutar de la Gala do Cocido, organizada en el Lalín Arena, retransmitida por la TVG el próximo 2 de febrero por la noche. Además, la responsable de Turismo del consistorio lalinense aseguró que la programación de este acontecimiento estará "repleta de actividades para todos los públicos".

Por otra parte, el regidor municipal confirmó que están "en conversaciones" para crear un lobby integrado por la Feira do Cocido, la Festa do Pulpo de O Carballiño y la Festa do Marisco de O Grove, entre otras. Esta organización "perseguirá la internacionalización de estas citas", destacó Crespo.