Lalín se prepara para vivir la mayor exaltación de la comarca de Deza a partir de este lunes con la edición número 26 de un Mes do Cocido al que se sumarán 23 restaurantes y con el que colaborarán 29 establecimientos. Así lo confirmaban el alcalde, José Crespo, y la edila de Turismo, Begoña Blanco, en una presentación en la que dieron a conocer los nuevos comendadores: Francisco J. Fumega, alcalde de O Carballiño, y Michel Durrieu, director general de Huttopia Europe, así como la pregonera, Yolanda Castaño.

De esta forma, ambos munícipes, además de incidir en la inyección económica que esta exaltación gastronómica y su programa aparejado suponen para el municipio y la comarca, abordaron la puesta en marcha de un sello de calidad que vele por las bondades del producto estrella de esta celebración, declarada nada menos que Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Pero también expusieron la puesta en marcha de algunas de las actividades que lleva aparejadas el evento, como la Gala do Cocido, la Encomenda, o el Divercocido, así como otras citas bajo carpa (Feira do Mel Alvariza). Y también confirmaron que la presentación del ferial será en Santiago y en el marco de Fitur

Igualmente, se llevará a cabo la XXIV Matanza tradicional do porco, organizada por los vecinos de las parroquias de Anzo y Busto, en colaboración con el Concello y que llegará el domingo 21 de enero, a partir de las 10.30 horas a la Casa de Golmar en Anzo. Y, por supuesto, divulgaron el pin de la presente edición, basado en el cartel diseñado por el artista coruñés Fernando Pereira y que será repartido por los restaurantes del Mes do Cocido –que se prolongará desde el 15 de enero al 14 de febrero– y entre la clientela de los establecimientos colaboradores.

LOCALES. De esta forma, los amantes del manjar porcino tendrán un amplio abanico de precios, que van desde los 25 euros del restaurante Casa Pablo a los 50 que podrá alcanzar en el Restaurante Cabanas o en La Molinera, pero con más importes en el Bar O Polo, Bar Suso, Casa Ruliña, San Martín, Naval do Espiño, Pontiñas, Hotel Spá Norat Torre do Deza, Mesón O Cruce, Pensión Las Palmeras, Restaurante Casa do Patrón, Kilómetro 0, María José, Onde Antonio, Os Arcos, La Robleda, Taboada y Vilatuxe, siendo necesaria reserva en la mayoría.

Y sobre el perfil de los comendadores, Fumega preside un municipio (O Carballiño), donde se celebra a Festa do Pulpo, la segunda declarada de Interés Turístico Internacional (desde 2022), mientras que Durrieudirige la firma gala Huttopia Europe, que quiere instalar en Lalín un complejo ecoturista el próximo año.